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新北交通局納AI新技術 將增設智慧運輸中心
新北市政府交通局因應人工智慧（AI）等新技術應用，將增設智慧運輸中心，預定年底前進駐位於三重區的新北市府第二行政中心，整合智慧交控、智慧停車及智慧公運等應用系統。
新北市議會審議通過交通局組織規程部分條文修正草案，未來將在局轄一級單位中增設智慧運輸中心，及增置分析師、管理師及助理管理師等編制。
交通局長鍾鳴時說，智慧運輸中心整合交通局既有公車動態資訊系統、交通控制系統、交通事故資料分析系統、公共停車場資訊系統、路邊停車開單即時傳輸系統、拖吊系統、停車監控中心與路邊停車費收費管理資訊系統，建立智慧交控、智慧停車及智慧公運系統。
交通局表示，智慧運輸中心將導入雲端運算、大數據及AI等新技術應用，達到綜合指揮、資訊統整及單位協調合作目標，提升交通管制效率及強化資訊安全與備援機制，確保交通資訊服務穩定性。
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