北市最大南港機廠社宅電梯報修多 蔣萬安也說話了「不合理」

北市量體最大、1442戶的「南港機廠社宅」，去年底居民陸續入住，不過北市議員李明賢接獲大量陳情，抱怨生活問題層出不窮，包括電梯頻繁故障、水質混濁、紗窗不密合，收垃圾時間不切實際、出入動線管制混亂等。據統計，南港機廠社宅入住短短半年，累積報修高達2640件，平均每天高達17件，李直言「太誇張了。」

李明賢說，住戶通報維修的項目，最令住戶提心吊膽的就是電梯安全。過去南港東明社宅就曾發生過驚悚的電梯「大怒神」驟降，現在南港機廠社宅住戶動不動就受困，讓居民很害怕，要求市府住都中心必須嚴格督促廠商，查明電梯頻繁故障的真正原因。

蔣萬安今天總質詢時回應，的確廠商不能將電梯故障多，完全歸咎使用過於頻繁，一定有相關原因，認為廠商這樣的說法過於單一「不是很合理」，會要求住都中心去了解，如果有需要大規模維護，會來儘速處理。

都發局長簡瑟芳也表示，已經成立專案小組，會在六月底前改善完成。

北市住都中心副執行長羅世譽表示，只要電梯有異音等安全顧慮，就會先將電梯先暫停，等廠商確認沒有問題，才能恢復使用。對於報修率多，羅表示，因南港機廠社宅的量體大，已有9百多戶入住，目前報修項目，大約八成都是一般型服務性維修，廠商看過之後就能立即修好。