太熱不在前3名！文湖線近5年投訴排行曝 蔣萬安：與輝達合作優化

北捷文湖線近五年投訴件數高達1381件，居各路線總數3成之多，其中反映車廂、班距和擁擠為投訴前三名。市長蔣萬安今赴議會答詢說，市府已與輝達合作，要透過ＡＩ針對文湖線的月台人流分析，將乘客候車狀況量化，精準縮短尖峰人潮疏散，優化尖峰大型活動期間班距；也供車廂採購做最優策略擬定。

根據北市議員李明賢調閱的數據發現，北捷近十年各路線的投訴件數及原因，從2021年6月2日至今年6月2日這五年，文湖線投訴件數高達1381件，僅次於板南線的1438件，若以載客數相比，文湖線投訴比例高。乘客反映的投訴則以車廂440件最高，其次班距過長210件、太過擁擠108件、溫度太熱100件，再來還有噪音、故障、誤點等。

蔣萬安表示，過去北捷是透過票證進站人數及車廂載重來預估人流，不過接下來與輝達的ＡＩ技術合作，如透過攝影機影像辨識，就可以更精準預估月台人流及等候時間，準確了解特定時段的擁擠度有多少，並進行相關調整、班距安排，甚至車廂改造，讓載運量更大，也縮短民眾等候時間，讓民眾搭乘體驗更好、更優化。

北捷總經理黃清信也表示，北捷與輝達的「文湖線人流模擬暨數位孿生計畫」預算為4723萬元，文湖線的確是北捷第一條營運的路線，未來十年的優化是北捷最重要的工作，所以接下來與輝達的合作，也是要針對車廂配置，做一個虛擬列車動線，看是否能更流暢，預計花一年時間，透過數位模型設定不同參數，改善班距及車廂的擁擠度。

至於乘客抱怨文湖線太熱，黃清信說，目前北捷車廂溫度設定在22至24度c之間，不過因爲路線每站班距短，一直開關門，的確很難「蓄冷」，不過未來重置新車也會看如何改善。

至於與輝達的「文湖線人流模擬暨數位孿生」報告預計明年四月完成，李明賢要求市府，應該設定文湖線乘客投訴能減半的目標，蔣萬安允諾，會讓各類陳情案件數下降；黃清信也表示，會不斷優化乘客的可靠度及服務。

議員李明賢在統計目前文湖線人流最高前五車站，忠孝復興站每日進出人次達2萬2175人次、南京復興站1萬9941人次、南港展覽館站1萬6978人次、大安站1萬1529人次、 港墘站也有7750人次。