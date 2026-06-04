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汐東線施工交通黑暗期 議員爭取長江街開臨時匝道

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
議員總質詢時提出爭取在長江街側開一個缺口，新增臨時匝道口進行分流。圖／觀天下有線電視提供
議員總質詢時提出爭取在長江街側開一個缺口，新增臨時匝道口進行分流。圖／觀天下有線電視提供

汐止區每天上下班塞車嚴重，尤其捷運汐東線即將動工，未來圍籬一架設，勢必讓原本就嚴重的交通進入「黑暗期」，所以新北市議員張錦豪在議會總質詢時，建議在國道公路警察局汐止分隊旁，也就是長江街一帶，研議開設「臨時分流匝道」紓解車流，目前交通局已委託顧問公司評估，預計六月底結果就會出爐。

每逢尖峰時段，汐止地區的交流道周邊總是排起長長車龍，塞車早已經成為在地居民的日常惡夢，尤其在高速公路要下汐止，下班時間從下午傍晚就開始塞，常常一塞就是二、三公里，汐止人回家路漫長，再加上捷運汐東線施工在即，未來工程圍籬搭設後，勢必讓原本就嚴重的交通進入「黑暗期」，為了避免交通陷入癱瘓，新北市議員張錦豪在議會總質詢時拋出新對策，爭取在長江街側開一個缺口，新增臨時匝道口進行分流。

新北市議員張錦豪表示，因應汐止塞車情形越來越嚴重，再加上汐東線捷運施工，未來圍籬會越來越多，一直以來，塞車是每個汐止人的惡夢，自己也不例外，經常受困於車陣動彈不得，因此，過去已多次向交通局提出改善建議。這次質詢下汐止交流道車流回堵問題，下班時間長長排隊車龍情形已長期存在，當五楊高架下匝道時，若要銜接國道一號需向左切，而國道一號欲銜接國道三號，車流又需向右切，中間則為排隊下汐止交流道的車陣，三股車流於中間交織，造成動線混亂，進一步降低紓解效率，壅塞情形甚至一路回堵至東湖的閘道。

張錦豪建議，交通局應該要努力去協調國道，在長江街旁國道公路警察局第一公路警察大隊汐止分隊旁，只要把長江街打開一個缺口，就可以讓車子進到地磅緩衝區，就能銜接到國道一號，這樣的話，原本即有既有道路可供使用，不需大規模工程，第二個進到國道主線有一個緩衝地帶，這個模式交通局已委託顧問公司進行評估，預計6月底前會有結果，這個可行性是相當高，希望能夠排除困難執行。

張錦豪說，因為是非常時期，要趕快有因應措施出來，不用經過環評、綜合規劃，如果把長江街缺口打開，在安全條件下並在上下班尖峰時段彈性開放，時段性、階段性的打開，就可以有效的紓解車流。

汐東線 汐止 塞車

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