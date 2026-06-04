幼幼班來銀髮據點 汐止區長安里老幼共學好歡樂

汐止區長安里的關懷據點每天安排多元課程，邀請鄰近長輩走出家門運動一下，今(4)日還特別邀請長安幼兒園來到據點，和長輩們一起做餅干、說故事、折汽球，祖孫互動，現場歡笑聲不斷，長輩說就像自己的孫子一樣，太開心了。

長安里社區關懷據點來了一群小嬌客，是一旁長安國小幼兒園的小朋友，來和長輩們互動，首先是老幼共做蝴蝶酥，拿著麵皮材料，分工合作，小朋友灑糖粉然後將餅皮捲起來，有時候阿公阿嬤就抱著小朋友或是握著孩子的手一起動手作，長輩說實在太開心。

為了鼓勵長輩多多走出家門，學習新事物也動一動，中華民國紳士協會和長安里辦公處合作開辦關懷據點，除了運動、手作，這一天安排老幼共學，幼兒園帶著只有二歲、三歲的幼幼班學生來，一位90歲的長輩說，自己年紀大了，但還沒有當阿祖，但是今天當阿祖了，而且抱著小小孩，很開心。

長安里長楊清風表示，今天是本著老幼共學，請長安國小幼幼班的小朋友來跟關懷據點的長輩，相互學習、成長，早上半天的活動安排，除了唱跳之外，還有一起做蝴蝶酥、折汽球的活動，另外，幼幼班小朋友說故事，長輩跟著做動作，大家玩的非常開心也非常熱鬧。