萬里獨居長輩一日遊 趣淘看海豚啖大餐

為關懷獨居長者身心健康，增進長者社會參與及人際關係，萬里區公所舉辦獨居長者「趣淘看海豚啖大餐」活動，邀請公所列冊獨居長者，共計約有53位一起參訪野柳海洋世界，並帶長者到萬里轄內最高等級薆悅飯店享用美味午餐。

萬里區長黃雱勉說，非常感謝財團法人私立海洋動物園教育基金會及野柳海洋世界，提供本活動以公益專案免費參訪野柳海洋世界，希望藉由安排輕鬆舒適的行程，讓獨居長者一起出門走走，認識萬里區的海洋活動。

不只是帶著獨老外出走走，也期待豐富的活動內容可以增進長者對於在地文化的認識，更讓長者能夠與其他長者互動，認識新的朋友，更能夠感受到社會的溫暖，同時藉由陪伴與關懷，減少孤獨感，提升心理健康。現場看見長者們展露笑容，就是參與服務最大的收穫。

黃雱勉也表示，藉由辦理戶外活動鼓勵獨居長者走出家門，接觸外界社會，打造友善、高齡共融的社會環境，讓每位長者都能感受到溫暖與尊重，增進社區共融與歸屬感，讓關懷不僅停留與陪伴，更落實於生活照顧與安全守護。