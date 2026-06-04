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坪林茶農鄭永順榮獲特等茶王 今捐款回饋坪林公所及學校

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
新北市坪林茶農鄭永順（右）榮獲今年新北市春季文山包種茶「特等茶王」殊榮，今捐款回饋坪林區公所及坪林國小與坪林實驗國中等學校。圖／坪林區公所提供
新北市坪林茶農鄭永順（右）榮獲今年新北市春季文山包種茶「特等茶王」殊榮，今捐款回饋坪林區公所及坪林國小與坪林實驗國中等學校。圖／坪林區公所提供

2026年新北市春季文山包種茶「特等茶王」由坪林茶農鄭永順勇奪寶座，茶王憑藉精湛製茶技藝，榮獲本年度春茶特等獎殊榮，為坪林茶鄉再添榮耀，今天將此榮耀轉換為對坪林區長者與學童的關懷，展現坪林茶農溫暖力量。

「特等茶王」鄭永順表示，此次榮獲特等獎後，感念坪林在地土地孕育與鄉親支持，決心以實際行動回饋地方，捐贈坪林區公所5萬元、坪林國小3萬元及坪林實驗國中3萬元，總共捐款11萬元。相關經費將運用於坪林區獨居長者及弱勢家庭關懷服務，及國中、小學生學習教育相關用途，從兒童到長者皆能受惠，充分展現茶王取之於社會、用之於社會的公益精神。

坪林區長張秀玲指出，鄭永順先生長期深耕地方產業，致力推廣坪林優質茶葉，不僅是深受肯定的製茶師，更是一位技藝精湛的餐廳主廚，與妻子戴孟慧共同經營「全億茶行」，提供道地美味料理外，更結合自家生產的坪林包種茶，讓顧客在品嚐美食之餘，也能感受坪林好茶清香甘醇、解膩回甘的獨特魅力。此次獲獎後他不忘回饋鄉里，其熱心公益、關懷弱勢的善舉令人感佩，足為地方表率。區公所在今天區務會議中頒發感謝狀，表達誠摯謝意。

坪林區公所表示，「2026新北好茶季」即將熱鬧登場，今年結合茶香、野餐及健走等多元活動，連續3個周末精彩不間斷。一年一度的「新北春茶展售會」將於6月6日起盛大展開，現場匯集頂級新北好茶、美味茶食、特色農特產品及豐富茶鄉遊程，邀請民眾一同蒞臨參與，將最新鮮的春季包種茶帶回家，細細品味坪林好山、好水、好人情所孕育出的茶香韻味，共同感受茶王精神與地方溫暖力量。

新北市坪林茶農鄭永順（左五）榮獲今年新北市春季文山包種茶「特等茶王」殊榮，今捐款回饋坪林區公所及坪林國小與坪林實驗國中等學校。圖／坪林區公所提供
新北市坪林茶農鄭永順（左五）榮獲今年新北市春季文山包種茶「特等茶王」殊榮，今捐款回饋坪林區公所及坪林國小與坪林實驗國中等學校。圖／坪林區公所提供

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