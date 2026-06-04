北市「卡米地喜劇俱樂部」遭丟穢物 陸委會：有所懷疑、繼續追查

北市「卡米地喜劇俱樂部」上月29日遭潑穢物，外界關注恐涉及中共跨境鎮壓。該案嫌犯已依毀損他人器物罪等罪移送偵辦，但因主嫌犯案前格式化手機，動機仍待釐清。陸委會副主委梁文傑今表示，現在還不能認定肯定是跨境鎮壓，但類似案例和其他案例有雷同。

陸委會副主委梁文傑今天在例行記者會上表示，目前警方已經抓到潑漆的人，也在昨天（3日）用《刑法》毀損他人器物罪、公然侮辱罪、恐嚇危害安全罪將蔡嫌、郭嫌移送台北地檢署偵辦。至於其犯案動機，主嫌在犯案前將手機格式化，蓄意讓人查不到犯案前的通訊紀錄，這讓人啟人疑竇，這部分台北市刑大還在將手機還原鑑定中。

梁文傑進一步表示，現在還不能講說這一定是所謂的跨境鎮壓，但類似案例和其他案例有雷同，比如港人湯偉雄經營的拳館兩度被潑漆，潑漆的主嫌都是從香港飛進來之後立刻飛出去，這些手法讓當事人心生恐懼。手法有雷同之處，希望檢調能把證據查得更清楚。

針對因應相關行為的對策，陸委會方面表示，目前有一個各機關組成的小組，對於類似案例是單純的違法行為，還是有接受某些政治勢力的指揮在從事破壞台灣安全的工作，也就是說有沒有反滲透法的適用，每個個案發生的時候小組就會聯絡、把案子特別定性。

梁文傑說明，如果沒有這樣的程序，一般警方可能就會當成單純的損毀罪，不會再進一步追查下去。以卡米地來講，如果不是有這樣的過程，我們懷疑涉反滲透法的話，手機不用查，也不用大費周章還原手機，正是因為有所懷疑，所以才會繼續追查。