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苗栗山邊媽祖6月6日新北遶境 三重、蘆洲實施交管

中央社／ 記者王鴻國新北4日電

新北市交通局今天表示，因應苗栗縣山邊媽祖宮6日舉辦「北上三蘆賜福贊境」活動，三重、蘆洲多條道路屆時將實施交通管制，部分公車站位也將暫停停靠。

交通局發布新聞稿指出，山邊媽祖遶境隊伍將於6日上午8時從三重先嗇宮出發，沿三重區重新路、成功路、水漾路、環河南路、正義南/北路、忠孝路、車路頭街、三和路及蘆洲區中山一路、三民路等路段前進。

交通局表示，沿途雙向2車道以下路段將全線封閉管制；雙向2車道以上路段則管制外側車道，以供遶境隊伍通行；隊伍經過公車站位時，將視現場狀況採彈性管制措施，部分班車可能不停靠。

交通局呼籲參加遶境活動的民眾，請搭乘大眾運輸工具前往，並配合現場交通管制及指揮人員引導，以及提醒民眾留意道路管制及公車動態資訊，提早改道行駛。

三重 遶境 媽祖 新北 苗栗

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