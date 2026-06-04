苗栗山邊媽祖6月6日新北遶境 三重、蘆洲實施交管

北捷文湖線近五年投訴件數高達1381件，居各路線總數3成之多，其中反映車廂、班距和擁擠為投訴前三名。市長蔣萬安今赴議會答詢說，市府已與輝達合作，要透過ＡＩ針對文湖線的月台人流分析，將乘客候車狀況量化，精準縮短尖峰人潮疏散，優化尖峰大型活動期間班距；也供車廂採購做最優策略擬定。

2026-06-04 17:57