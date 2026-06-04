聽新聞
0:00 / 0:00
苗栗山邊媽祖6月6日新北遶境 三重、蘆洲實施交管
新北市交通局今天表示，因應苗栗縣山邊媽祖宮6日舉辦「北上三蘆賜福贊境」活動，三重、蘆洲多條道路屆時將實施交通管制，部分公車站位也將暫停停靠。
交通局發布新聞稿指出，山邊媽祖遶境隊伍將於6日上午8時從三重先嗇宮出發，沿三重區重新路、成功路、水漾路、環河南路、正義南/北路、忠孝路、車路頭街、三和路及蘆洲區中山一路、三民路等路段前進。
交通局表示，沿途雙向2車道以下路段將全線封閉管制；雙向2車道以上路段則管制外側車道，以供遶境隊伍通行；隊伍經過公車站位時，將視現場狀況採彈性管制措施，部分班車可能不停靠。
交通局呼籲參加遶境活動的民眾，請搭乘大眾運輸工具前往，並配合現場交通管制及指揮人員引導，以及提醒民眾留意道路管制及公車動態資訊，提早改道行駛。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。