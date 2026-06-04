台北雙子星砍樓層還要變更設計 私地主現身都審會反對「損國門價值」

台北車站旁的雙子星大樓被視為台北西區重要開發案，開工後隔年調降建築物高度，私地主今在都審會審議第二次變更設計時，反映變更樓層數未經同意，喊話恢復原設計。都審會今日先預審，待申設單位與私地主溝通後，下次提會審議如是否變更樓層數等相關設計。

該開發案包含摩天雙塔、1條聯通台北車站的高架步行台北長廊等，2024年6月北市都審會同意調降2棟建物樓高，從55樓降至53樓、74樓降成70樓。2023年11月開工，今年5月底最新施工進度為C1鋼構吊裝至46層、D1鋼構吊裝至35層。

都審會今審議該案第二次變更設計，包含延伸LED外牆至東向立面等；另審議台北長廊南延段及交6、交8廣場案，此為西區門戶計畫重要東西向立體聯通系統、東西向主要通行動線。

90多歲私地主等多人與議員簡舒培到場發言，台北車站特定專用區C1/D1私有土地地主權益促進會長王小玉指出，開發商2023年開會提到要降低樓層數，地主全部極力反對，因為會降低國門的價值感、整體舒適感、租金效率等。

簡舒培直言，捷運局在沒有取得私地主同意，就把該案變更設計送出，都審會審議也沒發現，她希望都審會還給占比約18%的私地主一個公道，如果續審是在踐踏地主權益。

台北市捷運局聯合開發處長袁如瑩回應，該案投資人變更樓層主因是為降低結構設計複雜性，將原設計減少樓層數的樓地板面積，用以填實部分挑空空間，因此降低樓層數，並不影響樓地板面積總數，變更前後總樓地板面積均維持不變。

袁如瑩說，市府為保障地主權益，要求投資人不得因為變更設計內容，影響承諾地主的權益分配比及完工期限，經2023年2次地主說明會並一一回應地主意見，才同意投資人提送變更內容至都市設計審議。

捷運局強調，北市府跟投資人會簽投資契約、與地主簽土地開發契約，都沒約定需要地主同意，並舉例其他案件變更設計，會跟地主說明但沒有需要地主同意，因為雙方簽約是地主把案交給市府執行。該案總樓地板面積變更後不變，市府一定會確保地主的權益分配。

都審會代理主席劉美秀表示，該案2024年送審時，都審會確實不知道私地主不同意的問題，今也邀請促進會到場，讓委員了解地主權益狀況。

劉美秀坦言，這部分不是都審會可以討論，加上今審議內容未涉及樓層問題，因此裁示折衷以預審方式，提供委員意見給申設單位；待開發商與私地主協商後，下次併同是否調整樓層數、相關變更設計等提會再審，都審會也會先向捷運局確認是否達共識。像台北雙星的大案，應該不只2次變更設計，後續施工過程也還會精進。

台北市都審會今審議雙星大樓案第二次變更設計，私地主與議員簡舒培現場交流開發案狀況。記者林佳彣／攝影

雙星大樓座落在台北車站旁，被視為台北西區重要開發案。記者林佳彣／攝影

西區門戶計畫指標性建物「雙星大樓」（原名：台北雙子星）將於2027年完工。本報資料照片／記者林俊良攝影

台北雙星大樓今日施工現況。記者林佳彣／攝影