駕艙機車北市禁停機車格 新北「停得進去不超線可停」

駕艙機車最快年底上路，台北市今天公告「只能停放在汽車格位」，不過新北市則採取較具彈性的管理方式，只要車輛尺寸符合機車車格、未超出格線，就可停放機車格、小型車格與大型重機專用格。

新北市交通局指出，市府公告自7月1日起開放三輪以上機車（身心障礙者專用特製機車除外）停放路邊機車停車格、路邊小型車停車格及路邊大型重型機車專用停車格；電動三輪貨箱機車若有裝卸貨需求，也可停放路邊裝卸貨專用停車格。

交通局停車營運科長王昶閔表示，交通部當初針對駕艙式機車訂定管理原則時，得停放汽車停車格，至於貨箱機車則被認定屬於機車，可停放機車格。新北市考量實際道路環境及停車需求，目前空間有餘裕的路段，機車停車格最大可畫設到長2.5公尺、寬1.5公尺，部分三輪機車或駕艙式機車若車身尺寸符合規範，停放後未超出格線，仍可停放機車格。

王昶閔說，希望透過彈性作法，避免駕駛人轉而停放紅黃線或違規占用道路，新北才會認為只要「停得進去、沒有超出格位」，就允許停放機車格。

王昶閔表示，由於三輪機車占用空間較一般機車大，因此停放收費機車格時，將以機車費率兩倍計收；若停放汽車格，則依汽車格費率收費，以反映停車資源使用成本。