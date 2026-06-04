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議員建議北市公托第二胎優先、孕婦乘車補助延長1年 北市府研議中

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市「好孕專車」上路超過2年。本報系資料照／記者林俊良攝影
北市「好孕專車」上路超過2年。本報系資料照／記者林俊良攝影

北市議員許淑華上午在議會民政委員會提案，建議將第二胎也納入優先入公托對象；另外，議員林杏兒也提案台北市孕婦乘車補助乘車金8千元，若未使用完，可從預產期後6個月，延長至預產期後1年止，北市社會局表示會研議辦理。

許淑華指出，為減輕家庭負擔並強化本市育兒政策，請市府檢討並調整公托收托機制，將第二胎納入為優先入托對象，以提升政策實質效益。市府雖然提出第二胎「免費」補助，但大多市民要的是公托，若第一胎已抽中公托，第二胎卻僅能去私托，家長在接送孩子就要東奔西跑，且市府的政策不能沒有配套，「看得到吃不到」應該要讓民眾有感。

林杏兒則提案，請市府研議將台北市孕婦乘車補助乘車金的使用效期，從現行的至預產期後6個月，延長至預產期後1年止，讓市府照顧產婦及嬰幼兒的美意更加落實。她說，點數使用完的有67%，但還有33%使用不完，希望能延長使用到1年，且不須增加財政預算。

北市社會局指出，台北市目前公托加上準公托供給達9720人，佔托育供給量八成，為打造「家長有後援」的育兒環境，115年7月起加碼「友善托育補助」，不論選擇公托或準公共托育，第二胎以上都可享「零負擔」，福利看得到，也吃得到，有效減輕育兒負擔。

除此之外，北市府115年開始推動「校校有公托」，今年將再增16家公托共620名額，持續擴充量能，讓家長選擇更加彈性；透過量能擴增以及負擔減輕，市府持續推動相關政策成為家長最堅實的後盾。

至於孕婦乘車補助乘車金的使用效期延長，社會局長姚淑文指出，好孕2U補助8000元電子乘車金，若要延長，因為系統也需要做修正，此案也這也會研議，因為還要因應車隊，研議一個月後再給議會報告。

孕婦 北市

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