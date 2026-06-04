影／耗資近4億重整慈護宮 上梁大典侯友宜盼重現200年歷史風華

耗資3億8千萬元的新北市金山金包里慈護宮重建案，市長侯友宜今天與市長參選人李四川參加歷史建築重組工程上梁大典，在地方仕紳、信眾及各界貴賓共同見證下，重組工程邁向新里程碑，延續2百餘年的媽祖信仰文化，展現慈護宮深厚歷史底蘊與地方凝聚力。

金包里慈護宮是金山地區重要信仰中心，創建於清嘉慶14年，為當時淡水廳17座媽祖廟之一。慈護宮致力於文資保存，不只廟宇建築具有歷史性、地方性、特殊性及藝術價值，於2019年登錄為本市歷史建築

侯友宜說，金包里慈護宮媽祖是北海岸最重要的宗教信仰力量之一，每年金山二媽祖回娘家的活動，可以說是全台唯一的退潮遶境活動。廟宇不但歷史悠久，是新北市的市定歷史建築物，已經200多年。

侯友宜表示，慈護宮不斷推動公益慈善，在修廟的工程謝謝重建委員會大家幫忙，共募3億8千萬重整，今天上梁，希望這項工程在118年能夠完成。未來新北市政府在文資委員會的幫忙下，會跟重建委員會大家一起來對接，讓市定的歷史建築物不要因為受到地形環境的影響衝擊，能夠做得美輪美奐，重回當年在200多年前廟宇興建的態樣。

金包里慈護宮董事長游忠義表示，慈護宮建廟逾二百餘年，由於主殿結構遭白蟻蛀蝕，故進行修復，委託專業文資學者李乾朗教授擔任計畫主持人，擬訂修復或再利用計畫，同時在文化局協助指導下完成審查作業，依原貌重現閩南式建築風格，本次上梁儀式代表主體結構完成，預計2028年8月完工，提供信眾更優質祭祀空間。

民政局補充，金包里慈護宮為北海岸地區媽祖信仰中心，清嘉慶年間，漁民在野柳海岸海蝕岩洞發現一尊約8吋金面媽祖神像，後另塑造一尊媽祖，將漂流而來的媽祖神像置於大尊神像腹內，當地稱為「金山二媽」。為進行歷史建築重組工程，廟方特別搭設臨時紅壇，將宮內眾神尊、文物、辦公區移至臨時紅壇內，就在老街旁，歡迎參訪、認識金山媽祖信仰文化。

耗資3億8千萬重整金山慈護宮，上梁大典侯友宜盼重現金山歷史風華。記者游明煌／攝影

耗資3億8千萬重整金山慈護宮，上梁大典侯友宜盼重現金山歷史風華。記者游明煌／攝影

耗資3億8千萬重整金山慈護宮，上梁大典侯友宜盼重現金山歷史風華。記者游明煌／攝影