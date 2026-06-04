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物流業福音 北市即日起「貨箱三輪機車」可停卸貨專用區

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
北市統計，「電動封閉式貨箱之三輪重型機車」共有168台。從即日起，開放裝卸貨專用區及營業用共用臨停區，臨時停放。圖／台北市交通局提供
北市統計，「電動封閉式貨箱之三輪重型機車」共有168台。從即日起，開放裝卸貨專用區及營業用共用臨停區，臨時停放。圖／台北市交通局提供

北市停管處今天公告，貨運業者常用的「電動封閉式貨箱之三輪重型機車」，如果具有貨運行為，即日起可以停在裝卸貨專用區、營業用共用臨停區。

梁力元說，該類三輪貨箱車，在行照上面分有兩種，一則是「三輪機車」北市共計99台、另一個是監理所正式的名稱「電動封閉式貨箱之三輪重型機車」北市總計69台，加總有168台。

他說，通常使用貨箱車多以運輸業者為主，當送貨時沒有黃線臨停，依照車牌管制必須要停在機車格，但由於車身長度2.381公尺、寬1.233公尺，屆時會超出格位，影響到道路安全被開單，因此從即日起，開放裝卸貨專用區及營業用共用臨停區，臨時停放。

另外，「電動封閉式貨箱之三輪重型機車」非送貨臨停部分，梁力元說，北市登記的車輛幾乎為貨運使用，而路面上看到的貨運業，規範儲車場域，因此送貨後基本上都會回到送貨場站，但如果是路邊機車格，就絕對不能超出格線。

梁力元補充，目前北市卸貨區共有2400多格，營業用共用臨停區則是259格，陸續會在增設。他也提醒，貨車裝卸專用區等特殊格位，遇到國定假日、連續假日時，若管制項目沒有標示「假日」等字樣，則維持原本管制方式。

北市 機車

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