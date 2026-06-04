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雙城論壇重要成果！上海小貓熊後天抵台北動物園 明移交儀式

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
上海動物園兩隻小貓熊明天將搭機出發，前往台北動物園定居。本報資料照片
上海動物園兩隻小貓熊明天將搭機出發，前往台北動物園定居。本報資料照片

台北上海雙城論壇去年在上海登場，前年因兩邊簽訂合作備忘錄（MOU），北市立動物園以黑腳企鵝和上海動物園交換兩隻小貓熊，現在確定上海動物園將在明天舉辦小貓熊送台北的移交儀式，兩隻小貓熊預計晚間十一點來台，周六就會抵達台北市立動園。

據了解，北市府是由教育局副局長、北市動物園代表前往上海動物園迎來兩隻小貓熊。因顧及小貓熊的作息，會在明天晚間十一點送來台北， 預計明天抵台。

北市副市長林奕華去年雙城論壇時，赴上海動物園參訪時曾表示，兩隻小貓熊到台北動物園會再由民眾來命名。至於送台北市立動物園的小貓熊，公的2023年生、2歲；母的 2024年、生1歲，到台北後須要先適應環境，不然到了繁殖期，也不容易發情。

雙城論壇 上海 台北

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