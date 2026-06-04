北市先發難！「駕艙機車」下半年有望掛牌上路 停管處：禁停機車格

「駕艙機車」將有機會在今年下半年掛牌上路，北市停管處今天公告未來上市後停車規定，只能停放在汽車格位，同時也禁止停放在騎樓、禁止騎上人行道，若發現就會依法取締，依道教條例開罰，由於該車尚未上路，未來會先以公告形式來管理道路秩序。

交通部修正「道路交通安全規則」後，具備有封閉式車室、內建方向盤，介於機車與汽車間的「駕艙機車」，最快將於下半年掛牌。據了解，法規必須持有「普通小型車（汽車）」以上駕照才能駕駛，但牌照則是白牌普通機車。

北市停管處企劃科梁力元表示，因應台北市停車空間有限，無法針對車型設置專用停車格，以「駕艙機車」來說，車長2.47公尺、寬0.97公尺，且有倒車、變速及車門的設備，在停管處的立場就是趨近於汽車，因此先行公告，未來上市後只能停在小型汽車停車格，不得停放一般機車。

梁力元說明，若「駕艙機車」停放在機車格，車身會超出到道路0.5公尺，影響用路安全；若停放在機車格，同樣因為車身關係，會占用到至少三格機車格位，同時也得考量左側開門，是否造成安全性。

另外，即使停在小型汽車停車格，目前規範只能停一輛，他說，雖然長度勉強能到兩輛，但是還得考量轉彎辦性等因素，目前只規定停放一輛。

梁力元提到，由於「駕艙機車」充電方式為使用插頭，未來也無法使用路外電動充電樁充電。同時也禁止停放在騎樓、禁止騎上人行道，若發現就會依法取締，依道教條例開罰600元以上、1200元以下罰鍰。

停管處長劉瑞麟補充，由於交通部核發「駕艙機車」是普通重型機車，但是其相關設備配置都屬於汽車，若沒有事先宣導，會擔心駕駛未來反映應該要比照白牌機車停放權利。

另外，他說，交通部在車輛停車規定中，「駕艙機車」得停放於小型機車格，北市已在3月30日發函中央修正為「應」停放小型機車格，目前尚未修法完成。

至於未來「駕艙機車」上市後，是否會制定自治條例等。劉瑞麟說，交通部有明確指出，汽機車停放為地方自治，不過當需要取締或車輛數大，會朝訂定自治條例方式處理，會先用公告形式來維護用路秩序。