93歲網紅「阿環小姐」動起來 新北道安影片祖孫同框超吸睛

新北市邁入超高齡社會，為提升銀髮族道路安全意識，新北市政府新聞局攜手擁有百萬粉絲的人氣KOL「黃君聖Sunny營養師」，與高齡93歲「阿環小姐」、「安媽」及「忠義葛格」祖孫三代拍攝道路安全宣導影片。影片透過溫馨日常互動，將生硬的道安政令轉化成家人間的關懷叮嚀，期盼讓「停讓文化」深植市民心中。

新北市新聞局長李利貞指出，隨著年齡增長，長輩的視聽覺功能與動態反應能力難免下滑，面對繁雜道路環境時風險相對提升，此次宣導影片特別設計祖孫三代前往傳統市場採買「穩糖食材」的任務，巧妙將「顧健康也要顧安全」的觀念融入其中。

李利貞表示，透過晚輩對長者的溫柔叮嚀，能讓嚴肅的道安知識變得輕鬆易懂，進而內化為長輩的日常生活習慣。此支影片以「路口Hold一下～平安回到家」為核心口號，呼籲駕駛人與行人「用一秒的停讓，換取一生的平安」。

影片中也特別針對行人、機車族及長輩最常見的用路問題提出呼籲，行人如「穿越道路要走行人穿越道」、「過馬路要等綠燈秒數夠再過」、「過馬路不要滑手機」；針對機車族的「騎車要跟大型車保持距離」、「騎車行經路口要停讓行人」。此外，提醒長輩的「清晨或傍晚外出時，可穿著亮色系衣物或配戴閃光配件，以增加辨識度」等。

此外，新聞局從即日起至6月21日（週日），於「我的新北市」臉書粉絲專頁同步推出「看影片抽大獎」活動，民眾觀看宣導影片並完成指定互動任務，即可參與精美好禮抽獎。相關活動詳情請鎖定「我的新北市」臉書粉專或加入新北市政府官方LINE帳號（@ntpc）掌握第一手資訊。

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