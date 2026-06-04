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從海天步道到夜釣小卷 新北深澳漁港歡迎你

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
東北角深澳漁港的娛樂漁船數量全台最多，全年提供海釣體驗，夏季夜釣小卷更是超高人氣活動。圖／新北市漁業處提供
東北角深澳漁港的娛樂漁船數量全台最多，全年提供海釣體驗，夏季夜釣小卷更是超高人氣活動。圖／新北市漁業處提供

東北角深澳漁港的娛樂漁船數量全台最多，全年提供海釣體驗，夏季夜釣小卷更是超高人氣，新北市政府推動「嗨漁港」政策逐步轉型結合漁業、觀光與休閒娛樂，日、夜、海、陸都有得玩，歡迎民眾造訪。

漁業處指出，深澳漁港長期推廣環境友善「一支釣」，常見漁獲包括白帶魚、小卷、透抽、鯖魚及竹筴魚等，吸引釣客與親子家庭體驗海釣樂趣，業者也推出適合初學者的「小搞搞」輕裝行程，提供釣具租借、教學解說、現撈現煮服務，即使沒有經驗也能輕鬆上手。

此外，漁港東側堤防的「海天步道」也是熱門打卡景點，全長約310公尺步道融入魚骨意象設計，可遠眺九份山城與東北角海岸美景，白天適合散步賞景，夜晚亦可欣賞漁港燈火與海面夜色交織迷人景致，周邊還有知名「酋長岩」、近年爆紅的「水豚岩」。隨著177瑞芳觀光公車通行，遊客可輕鬆串聯水湳洞、黃金博物館、九份老街等東北角熱門景點，規畫1日或2日深度旅行。

東北角深澳漁港的娛樂漁船數量全台最多，全年提供海釣體驗，夏季夜釣小卷更是超高人氣活動。圖／新北市漁業處提供
東北角深澳漁港的娛樂漁船數量全台最多，全年提供海釣體驗，夏季夜釣小卷更是超高人氣活動。圖／新北市漁業處提供

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