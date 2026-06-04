十三行博物館攜手台藝大修護文物 喚醒4千年水碓尾遺址陶器

新北市立十三行博物館與國立台灣藝術大學日前簽署合作意向書（MOU），展開為期1年「無機材質文物修護」課程，帶領年輕學子化身為古物醫生，要藉現代修護之手解碼深埋地底超過4千年的「水碓尾遺址」出土陶器。

館長羅珮瑄表示，這項計畫打破傳統課堂限制，由十三行博物館提供館藏考古文物，透過台藝大文物維護研究中心主任邵慶旺副教授指導，為古蹟藝術修護學系大學部學生規畫系統化實作教學，以考古出土陶瓷器、石質等無機材質文物為主軸，從損壞現象觀察、材質特性判讀，逐步進入修護策略擬定與技術實作。

第一階段修復核心瞄準極具歷史關鍵地位的「水碓尾遺址出土陶器」，該遺址年代距今約4760至4300年，處於大坌坑文化晚期邁向訊塘埔文化早期過渡關鍵階段，出土陶器兼具兩者特徵，不僅呼應史前文化連續承接脈絡，更填補北台灣史前序列至關重要的「失落環節」。

更多活動資訊可至十三行博物館官網（http://www.sshm.ntpc.gov.tw）或臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/13hangmuseum）查詢。

台藝大文物維護研究中心主任邵慶旺副教授（右）指導學生解碼深埋地底超過4千年的「水碓尾遺址」出土陶器。圖／十三行博物館提供