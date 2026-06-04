三鶯線將通車 新北美術館找國際大師展演建築光雕與聲光環境劇場

配合三鶯線將通車，新北市文化局將於6月20日至7月12日在新北市美術館推出「海山夜行－新北市美術館建築光雕暨聲光環境劇場」展演，找來國際級大師以建築光雕結合聲光環境劇場形式，打造10分鐘沉浸式夜間體驗，呼應三鶯線將通車的重要時刻，以光影、聲音與建築，傳遞屬於海山地區的文化軌跡。

文化局表示，本次展演由近年作品屢獲國際指標性設計獎項 (如德國紅點、iF、英國倫敦設計獎與日本Good Design Award等)肯定的藝術家陳怡潔擔任藝術總監，攜手音樂總監王希文及跨領域創作團隊共同打造。

透過光雕投影、雷射、電子聲響與地景環境的交織，讓新北市美術館不再只是靜態建築，而成為一座向城市敞開的「光之平台」，邀請民眾在夜色中展開一場穿越歷史與未來的感知旅程。

「海山夜行」以「海山」古地名為創作起點，從清代海山庄、日治時期海山郡的歷史脈絡出發，串聯三峽、鶯歌、樹林、土城、板橋、中和、永和與新莊等地文化記憶。展演也呼應三鶯線即將通車，象徵城市從歷史地景邁向當代文化節點的重要轉變，透過光影重新編碼地方紋理與未來節奏。

此外，此次展演最大亮點之一是以新北市美術館與周邊地景打造的「360度環景光雕劇場」，光不只投射於建築表面，更沿著地景延展，結合聲音與空間節奏，形成沉浸式感官場域，讓觀眾以身體感受城市夜晚被重新啟動的律動。

另配合「2026新北夏至音樂節」，6月20日至21日活動期間，民眾可搶先欣賞「海山夜行」精華版展演，提前感受光影與音樂交織的沉浸魅力。6月23日至26日晚間7時至8時，將推出每日4場，完整展演則自6月27日起展開，持續至7月12日。相關活動資訊，可至藝向新北官網https://ntpcart-sy2026.com/查詢。

文化局將於6月20日至7月12日在新北市美術館推出「海山夜行－新北市美術館建築光雕暨聲光環境劇場」展演。圖／新北文化局提供