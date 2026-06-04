買菜顧健康、出門顧安全！新北攜手KOL營養師跨界宣導交通安全

新北市已邁入超高齡社會，守護高齡者的交通安全刻不容緩！為提升長輩們的交通安全意識，新北市政府新聞局攜手擁有眾多銀髮族粉絲的人氣KOL「黃君聖Sunny營養師」，與深受粉絲喜愛的高齡93歲的「阿環小姐」、「安媽」及「忠義葛格」祖孫三代共同拍攝道路安全宣導影片，透過祖孫間日常買菜互動，向長輩及市民傳遞行人與機車族都該遵守的交通安全事項，期盼讓「停讓」文化成為新北人的日常。

新聞局長李利貞表示，銀髮長輩們隨著年齡增長，反應力與視聽覺功能可能下降，面對動態多變的道路環境較易發生危險，此次宣導影片拍攝黃君聖Sunny營養師祖孫三代前往市場進行採買穩糖食材的任務，透過日常家人間的互動，巧妙融入交通安全觀念，強調「顧身體健康的同時，也要顧交通安全」，將生硬的交通安全知識，轉化溫馨的晚輩叮嚀，希望用輕鬆易懂的宣導方式，讓長輩將交通安全觀念融入日常生活。

新聞局指出，影片中以「路口Hold一下～平安回到家」為口號（Slogan），呼籲民眾用一秒的停讓，守護用路安全，也特別針對行人、機車族及長輩最常見的用路問題，提出安全守則，像是針對行人的「穿越道路要走行人穿越道」、「過馬路要等綠燈秒數夠再過」、「過馬路不要滑手機」；針對機車族的「騎車要跟大型車保持距離」、「騎車行經路口要停讓行人」；提醒長輩的「清晨或傍晚外出時，可穿著亮色系衣物或配戴閃光配件，以增加辨識度」等。新聞局也同步推出「看影片抽大獎」活動，只要到「我的新北市」臉書粉絲專頁觀看宣導影片並完成指定任務，就有機會拿好禮。