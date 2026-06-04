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淡水南瓜正著時！新餅上市、南瓜禮盒早鳥優惠預購起跑
淡水是新北市最重要南瓜產區，目前正值產季，農會自2014年迄今研發13款加工製品號稱全台第一名，今年新推出結合在地特產蔬菜的「南瓜樂蔬菜園」餅乾已上市，還有南瓜禮盒今天開放預購，有興趣的民眾不妨參考選購。
新款餅乾嚴選淡水在地南瓜結合番茄、波菜等蔬菜，採全素配方製成，標榜不同於傳統零食的細緻風味。此外還有系列香米餅、穀物棒、南瓜麵、冬粉、濃湯等主食品項，正在淡水區農會超市熱烈販售中。
淡水農會總幹事高忠說，今年度新品「南瓜樂蔬菜園」餅乾目前特價79元（原價95元），配合產季推出的「栗子南瓜禮盒早鳥優惠」，2粒裝只要360元（原價420元），今天中午12時30分起開放預購，可在淡水區農會超市臉書粉絲團填寫預購單，上面也有更多產品資訊（https://reurl.cc/j643V2）
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