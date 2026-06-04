一座城市如何被慢慢改變？《共築新北》記錄25年共創歷程

新北市政府長期推動城鄉風貌與社區營造，以「山、海、河、城」並存的多元城市紋理為基礎，累積25年地方治理與空間改造經驗。6日出版《共築新北》成果專書合輯，完整呈現內政部國土管理署魅力城鄉系列補助計畫在新北市的實踐軌跡，從城市尺度的制度治理，到社區尺度的地方行動，記錄一座城市如何透過制度建立、專業陪伴與居民參與，共同形塑宜居且具韌性的生活環境。

《共築新北》分為上下兩冊。上冊《共築新北：從點線面，看見進化中的城市風景》，聚焦政策演進、制度轉型及代表性城鄉案例，梳理新北市如何從臺北縣升格為新北市後，逐步建立環境景觀總顧問與社區規劃師雙軌制度，推動整體城市治理；下冊《共築新北：社區規劃師25年在地共創紀實》，則深入地方現場，記錄社區規劃師制度如何透過培力、陪伴與實作，讓居民成為地方改變的重要力量。

在城市治理層面，新北市以「人本環境」與「城市降溫」為核心，重新思考公共空間與市民生活的關係。例如土城員和社宅周邊人本環境改善工程，透過順平高差、拓寬人行空間與整合交通動線，讓原本破碎的都市通行路徑，轉化為居民共享的城市客廳；三重公共服務園區暨周邊景觀整備工程，則運用風環境模擬與綠廊設計，改善熱島效應，打造兼具通風、降溫與步行友善的都市公共空間。

在山海觀光與地方再生方面，新北市透過空間整合與慢行串聯，重新建立地方生活與觀光之間的關係。金山中山溫泉公園及周邊整合計畫，以「都市針灸」方式重塑老街、水岸與溫泉文化；萬里大鵬停車場活化與景觀跨橋自行車道整合計畫，則將分散的北海岸景點串聯為連續的山海慢行廊帶，讓旅遊不只是抵達景點，而是一段能深入感受地方風景與文化的旅程。

面對歷史文化保存，新北市也以「再生」而非「凍結」的方式，讓記憶重新回到日常生活。雙百年環線營造計畫串聯猴硐、三貂嶺與牡丹等山城聚落，透過低干擾設計與文化敘事，重新連結古道、鐵道與煤礦歷史；舊深坑分駐所修復計畫，則將曾被遮蔽的歷史建築轉化為共享交流空間，成為地方創生的新據點；板橋都心再造則跨越不同局處與場域限制，以一致的城市美學與人本尺度，縫合新舊城區與公共生活空間。

除了大型城市治理成果，社區規劃師制度更在新北各地持續深化地方共創。包括瑞芳以廢瓶打造瓶燈藝術街區、重現礦村記憶；石碇推動青銀共學與療癒田園，促進世代交流；新店「警察村」計畫透過歷史展演重塑地方認同；土城祖田里則以文史修復與社區工藝重新凝聚鄰里關係。這些案例展現社區規劃不只是空間改造，更是地方生命力與共同記憶的再生。

新北市政府表示，《共築新北》不只是一本成果專書，更是25年來城市治理經驗與地方共創精神的紀錄。從制度建立到社區陪伴，從大型公共建設到地方微型改造，新北市持續透過跨域整合與居民參與，讓城市與社區共同成長，逐步實踐「快樂新北、宜居新北、樂齡新北、榮耀新北」的願景。