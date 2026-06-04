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台灣首座哈維爾長椅 台北揭牌

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
「哈維爾長椅」昨在大安森林公園揭幕，市長蔣萬安（右）、捷克參議院議長韋德齊（左）出席儀式。記者曾學仁／攝影
「哈維爾長椅」昨在大安森林公園揭幕，市長蔣萬安（右）、捷克參議院議長韋德齊（左）出席儀式。記者曾學仁／攝影

今年是捷克共和國故總統哈維爾誕辰九十周年，台北市長蔣萬安昨出席大安森林公園的「哈維爾長椅」揭牌，蔣萬安說，哈維爾精神就是透過民主對話，即便彼此意見不同，都願意坐下來對話，這就是民主；也希望未來國內主要政黨領袖，即便意見不同，也都能夠坐在這邊，透過對話實踐民主。

哈維爾是捷克首任總統，也是捷克民主的重要象徵，這座長椅紀念他的精神，象徵對話與交流的精神，由二張椅子與一張圓桌組成，圓桌中央穿過一棵生長中的樹木，二張椅子相鄰擺放，不同立場的人坐下來交流，圓桌沒有主位，象徵人人平等、尊重多元意見。

首座二○一三年在美國華府揭幕，亞洲繼日本廣島、韓國首爾後，台北是第三個設置「哈維爾的長椅」的亞洲城市，也是全球第六十一座，蔣萬安昨與捷克參議院議長韋德齊共同揭幕，長椅就設在公園兒童小舞台側。

韋德齊表示，很榮幸見證在台灣的第一座「哈維爾的長椅」，他也很自豪捷克有這麼好的出口產品，將自由、民主、團結與愛帶給世界。期許這項計畫能繼續出口到全世界，引導眾人坐下來對話、交流並尋找解決方案，不只想著自己，同時思考、關懷他人的幸福，讓全世界人民都更幸福。

台北 蔣萬安 捷克

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