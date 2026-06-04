南港機廠社宅電梯 1個月修44次 住戶不滿

北市規模最大、一千四百戶的南港機廠社宅，去年底陸續入住，但電梯報修竟高達九十三次，光今年五月報修就達四十四次，令居民惶恐不安。都發局表示，廠商每日將派駐專業人員進駐管理中心，加強巡檢與維護，確保電梯運作及住戶安全，目前已完成檢修。

住戶昨晚與在地里長龔睿堉、立委李彥秀、議員何孟樺、李明賢、闕枚莎等人辦協調會，因業者說明電梯故障多，是因居民入住搬遷使用量大，引發居民強烈不滿指出，為何要用使用量大理由搪塞？台北一零一電梯有百分之九十九的妥善率，為何社宅不行？「是否要自己被困電梯過，才願花百倍心力修？」

議員何孟樺指出，南港機廠社宅電梯多次出現巨大異音、下墜異常等，她上月已要求市府委託第三方單位大體檢，並在三個月內完成檢修，但廿八日仍有物管人員還受困電梯長達二十分鐘。

龔睿堉直言，未來這裡還要蓋二期，國防部也要在附近蓋一個四百多戶社宅，「所有壓力就落在里長身上。」加上社宅精神是有保留弱勢及身障住戶比例入住，社會局應該給予更多資源協助。

社會局表示，針對單一里內社宅達五百戶以上且周邊缺乏福利設施者，將設社福服務據點；也會依弱勢住戶需求分級主動訪視，並以社福中心為單一窗口，將求助管道納入住戶生活手冊。

李明賢說，交通配套也很重要，除忠孝東路往東增設公車路線，往西增停靠站，雙向也都還在爭取機車格位。交通局表示，已增一處紅綠燈，後續將視住戶需求調整交通配套。