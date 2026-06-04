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地所人員：為了防詐 寧可被嫌囉嗦

聯合報／ 記者黃子騰林昭彰林媛玲王慧瑛／新北報導

地面師詐騙猖獗，地政事務所人員是阻詐重要防線，敏感度、警覺性格外重要，他們會觀察申辦人神情、與陪同者互動，若感覺有被指使，會設法支開陪同者，遇到「代辦案」，會打電話連繫本人真實意願，甚至聯繫轄區警方幫忙到府關懷，地所人員說「寧可雞婆一點，吞下被民眾嫌囉嗦的委屈，只為了將詐騙風險降到最低」。

新北九個地所第一線人員透過教育訓練、案例交流等，態度都相當機警，會不厭其煩多問幾句，例如問民眾借錢要做什麼用途？為何要辦信託？往往多問一些問題後，若是詐騙就會露餡。

一名患中度智能障礙且獨居的六十歲男子靠微薄收入度日，上月底一名自稱代理人前往瑞芳地所申辦抵押權設定，聲稱當事人買車需貸款一○六萬元，地所人員判斷有詐，直接聯繫男子，得知根本無買車需求，地所協助提異議書並依法駁回，守住他相依為命的棲身之所。

板橋地政事務所登記課長黃茂桓說，一名年約六旬婦人與中年男房仲之間有借貸關係，兩人先向公證人辦妥設定抵押權，相約到地所進一步完成手續，男子瞞著婦人要多辦信託，櫃台人員直覺有詐，機警拖延作業時間，確認婦人意願沒有要辦信託，最後沒得逞。

「權狀、印章、印鑑證明別隨意交他人。」黃茂桓說，將這三樣物品交給他人，別人可能用來設定抵押權、信託等，後患無窮。

新北市地政士公會理事長劉秀寶建議，房產交易最好採「雙地政士」，委託各自信任的地政士，即便其中一方有違法意圖，另方也能阻擋。

詐騙 信託 新北

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