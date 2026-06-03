聽新聞
0:00 / 0:00

南港機廠社宅電梯屢壞 北市住都中心：加強巡檢

中央社／ 台北3日電
北市規模最大、一千四百戶的南港機廠社宅，去年底陸續入住，但電梯報修竟高達81次，光今年5月報修就達32次，原因是住戶量太大，使用頻繁造成損壞，住戶出入難安心。圖／北市住都中心提供
北市規模最大、一千四百戶的南港機廠社宅，去年底陸續入住，但電梯報修竟高達81次，光今年5月報修就達32次，原因是住戶量太大，使用頻繁造成損壞，住戶出入難安心。圖／北市住都中心提供

南港機廠社宅電梯近期因損壞連連引發住戶不滿，多名民代今晚召開說明會。住戶說，電梯報修93次，上個月就44次。北市住都中心回應，將要求統包商及電梯廠商每天加強巡檢。

根據民進黨台北市議員何孟樺公布資訊，南港機廠社會住宅電梯近期因損壞連連，引起居民恐慌。在民代要求下北市府晚上在南港機廠社宅開說明會，包含國民黨立法委員李彥秀及台北市議員李明賢和闕枚莎、民進黨台北市議員何孟樺等人皆到場關心。

住戶在說明會提到，曾搭乘過有問題電梯，通報後卻未停止使用，處理故障電梯效率太慢，且管理單位多頭馬車，根本不清楚跟誰通報，且電梯報修達93次，今年5月報修共44次，電梯也曾多次出現巨大異音、忽然下墜等狀況。

台北市住宅及都市更新中心發布新聞資料回應，近期因住戶集中入住及搬遷，電梯使用負荷增加，相關異常已辦理檢修或零件更換，並要求統包商及電梯廠商每天派駐專業人員加強巡檢。

至於部分電梯門禁感應設備預計6月底前完成優化；第三方檢視將盡速完成檢測及改善作業，後續出具調查報告並向住戶說明。

針對住戶反映高空拋物、室內吸菸等問題，北市住都中心表示，經查屬住戶違規，將依租約處理，非住戶行為則移請主管機關辦理；水質混濁初判為水中氣泡所致，近期將辦理水塔清洗及水質檢測。

北市住都中心表示，針對住戶反映修繕效率及現場管理狀況，案場將比照既有「162」精神，強化案件受理、派工、追蹤及回復流程，並結合社宅雲、管理中心及里辦公處聯繫管道，加速案件處理；經檢視如有物業管理服務不符契約規範，將依約辦理，以維護住戶安全與居住品質。

南港機廠 電梯 社宅

延伸閱讀

北市最大南港機廠社宅電梯報修率高 住戶憂出入難安心

電梯困到怕！南港機廠社宅協調場面火爆 住戶怒：被困過才願花心力修？

獨居長者若失聯 破門陷入兩難

新北今年首波社宅招租 板橋土城共265戶 6/10起開放申請

相關新聞

電梯困到怕！南港機廠社宅協調場面火爆 住戶怒：被困過才願花心力修？

北市規模最大、一千四百戶的南港機廠社宅，去年底陸續入住，但電梯報修竟高達九十三次，光今年五月報修就達四十四次，多次出現巨大異音、下墜，令居民惶恐不安。

淡水紅火蟻防治座談會 導入無人機與志工雙管齊下

為了解決淡水新市鎮近期面臨的紅火蟻問題，新北市議員鄭宇恩協同新北市農業局，邀請國家紅火蟻防治中心專家與在地里長，共同舉辦一場紅火蟻防治與辨別座談會。期望透過基層的辨識教學與市府創新的防治手段，全面守護市民的居住安全。

響應世界自行車日 淡水公所率隊騎單車推永續觀光

為了響應「世界自行車日」，淡水區公所主管及同仁特別以騎乘自行車的方式通勤上班，並且在區公所前大家一起集合，特別環繞區公所一圈，不僅是展現新市鎮對於單車友善的環境空間，更以實際行動支持減少碳排放與綠色運輸的環保理念。

汐止區康寧街拓寬最後一哩路 751巷前再增一車道

汐止區康寧街完成拓寬後，路變寬、景觀也更好，不過在康寧街751巷口一帶，因為裡面社區居住人口有將近3千戶，人多車子也多，所以在路口處有設置左轉道，只是直行以及往高速公路匝道車流也不少，因此今(3)日新北市議員白珮茹就召集相關單位人員現場會勘，希望能夠拓寬道路再增設直行車道，紓解車流。

設亞洲第3座「哈維爾長椅」 蔣萬安：盼國內不同政黨坐下來對話

今年是捷克共和國故總統哈維爾誕辰九十周年，台北市長蔣萬安今天下午出席大安森林公園的「哈維爾長椅」揭牌，蔣萬安說，這不僅是像哈維爾致敬，也象徵台北捷克深厚情誼。

台北夜空「千台無人機展演」民怨沒看到 蔣萬安：未來會行銷

「COMPUTEX 2026」與「InnoVEX 2026」於6月2日晚間，在台北市政府與台北101周邊夜空，完成台北市首次「1000台無人機群飛展演」。不過因宣傳不足，許多民眾根本不知道，嘆「可惜沒看到」，意外引發網路論戰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。