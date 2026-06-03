南港機廠社宅電梯屢壞 北市住都中心：加強巡檢

南港機廠社宅電梯近期因損壞連連引發住戶不滿，多名民代今晚召開說明會。住戶說，電梯報修93次，上個月就44次。北市住都中心回應，將要求統包商及電梯廠商每天加強巡檢。

根據民進黨台北市議員何孟樺公布資訊，南港機廠社會住宅電梯近期因損壞連連，引起居民恐慌。在民代要求下北市府晚上在南港機廠社宅開說明會，包含國民黨立法委員李彥秀及台北市議員李明賢和闕枚莎、民進黨台北市議員何孟樺等人皆到場關心。

住戶在說明會提到，曾搭乘過有問題電梯，通報後卻未停止使用，處理故障電梯效率太慢，且管理單位多頭馬車，根本不清楚跟誰通報，且電梯報修達93次，今年5月報修共44次，電梯也曾多次出現巨大異音、忽然下墜等狀況。

台北市住宅及都市更新中心發布新聞資料回應，近期因住戶集中入住及搬遷，電梯使用負荷增加，相關異常已辦理檢修或零件更換，並要求統包商及電梯廠商每天派駐專業人員加強巡檢。

至於部分電梯門禁感應設備預計6月底前完成優化；第三方檢視將盡速完成檢測及改善作業，後續出具調查報告並向住戶說明。

針對住戶反映高空拋物、室內吸菸等問題，北市住都中心表示，經查屬住戶違規，將依租約處理，非住戶行為則移請主管機關辦理；水質混濁初判為水中氣泡所致，近期將辦理水塔清洗及水質檢測。

北市住都中心表示，針對住戶反映修繕效率及現場管理狀況，案場將比照既有「162」精神，強化案件受理、派工、追蹤及回復流程，並結合社宅雲、管理中心及里辦公處聯繫管道，加速案件處理；經檢視如有物業管理服務不符契約規範，將依約辦理，以維護住戶安全與居住品質。