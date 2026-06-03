快訊

韓媒點名台灣3大巨人改變全球科技業！讚黃仁勳「半導體業拿破崙」

被丟洗衣機、吹風機酷刑2歲女童遭虐死 曾2度報警發現雙眼瘀青仍未救下

聽新聞
0:00 / 0:00

沈伯洋拜會國際青商會座談 提兩大面向盼青年在台北生活更輕鬆

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋（右）下午在立委吳思瑤（右）的陪同下拜會台北市國際青商會，討論如何留住人才與國際接軌，讓想在台北市打拚的年輕人，提供更多的創業機會和資金。記者杜建重／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（右）下午在立委吳思瑤（右）的陪同下拜會台北市國際青商會，討論如何留住人才與國際接軌，讓想在台北市打拚的年輕人，提供更多的創業機會和資金。記者杜建重／攝影

民進黨北市長參選人沈伯洋今下午拜會台北市國際青商會座談，沈提到透過座談關注青年在北市創業狀況，提及將規畫創業基金讓年輕人生活可以更加輕鬆，接下來也會積極拜會百工百業勤走基層，也規畫拜會宗親團體。

2026九合一選舉

沈伯洋表示，今天來拜會青商會有兩大方面，第一方面是今天早上觀2026 COMPUTEX（台北國際電腦展）旗下亞洲指標新創展會InnoVEX，在展區看到很多台灣廠商及新創業者其實可以跟國際並駕齊驅，他思考如何把這樣人才留在台灣及協助跟國際接軌，此外青年的創業需要基金，希望能討論政策，如何讓青年在台北市不只有生活更能夠輕鬆地有基金上操作。

陪同拜訪的綠委吳思瑤表示，與沈伯洋拜訪台北國際青商會，是想了解在不同專業領域的年輕人創意及能量，這也是台北市最需要的，接下來也會勤走基層，包含市民及黨內支持者，更重要的是積極向百工百業的專業人士及團體與社團請益，也規畫拜會宗親團體。

此外，蔣萬安今下午出席紀念前捷克總統哈維爾（Václav Havel）的「哈維爾長椅」揭幕式時，提及哈維爾長椅精神就是透過民主精神，希望不同政黨能夠彼此坐下來對話。沈伯洋表示，很高興能夠有機會可討論市政，且哈維爾的精神一直是要用真相及愛對抗極權、謊言、仇恨，希望在選戰時不要有這些語言，應要專注在台市民所關注的痛點提出解方。

民進黨台北市長參選人沈伯洋（右）下午在立委吳思瑤（右）的陪同下拜會台北市國際青商會。記者杜建重／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（右）下午在立委吳思瑤（右）的陪同下拜會台北市國際青商會。記者杜建重／攝影

2026九合一選舉 台北市選舉 沈伯洋 青年 蔣萬安

延伸閱讀

當選找鄭麗君找副市長？ 沈伯洋表態了

沈伯洋參訪科技展與黃仁勳僅一馬路之隔未見面 本人親吐原因

「哈維爾的長椅」揭幕 民主對話與交流精神留駐大安森林公園

挨轟「不知四獸山哪四座」是不熟市政 蔣萬安自爆昨也被太座虧

相關新聞

沈伯洋拜會國際青商會座談 提兩大面向盼青年在台北生活更輕鬆

民進黨北市長參選人沈伯洋今下午拜會台北市國際青商會座談，沈提到透過座談關注青年在北市創業狀況，提及將規畫創業基金讓年輕人生活可以更加輕鬆，接下來也會積極拜會百工百業勤走基層，也規畫拜會宗親團體。

設亞洲第3座「哈維爾長椅」 蔣萬安：盼國內不同政黨坐下來對話

今年是捷克共和國故總統哈維爾誕辰九十周年，台北市長蔣萬安今天下午出席大安森林公園的「哈維爾長椅」揭牌，蔣萬安說，這不僅是像哈維爾致敬，也象徵台北捷克深厚情誼。

台北夜空「千台無人機展演」民怨沒看到 蔣萬安：未來會行銷

「COMPUTEX 2026」與「InnoVEX 2026」於6月2日晚間，在台北市政府與台北101周邊夜空，完成台北市首次「1000台無人機群飛展演」。不過因宣傳不足，許多民眾根本不知道，嘆「可惜沒看到」，意外引發網路論戰。

新北大巨蛋選址下月出爐 淡水議員找里長助陣爭蛋

新北大巨蛋選址即將完成，上周樹林選區議員在總質詢時間找里長爭取蛋落樹林，淡水選區議員蔡錦賢今天也找來淡水區里長到議會助陣，強調淡水交通、觀光、住宿與腹地條件兼具，是最適合大巨蛋的地點。新北市長侯友宜表示，目前正在專家學者評估中，預計7月中下旬宣布結果。

安養機構長者過世案家屬提國賠 民代促市府加速處理

新北市議員李翁月娥今天於市政總質詢時追蹤去年安養機構長者過世案，家屬直到事後才得知親人已過世並完成火化及環保葬，要求市府加速處理國家賠償程序，並強化對安置個案的管理與關懷機制。

馬見促烏來部落公法人續辦 侯友宜允一年一年延續下去

新北市原民局今年針對烏來區4個部落辦理部落公法人試辦計畫，落實部落自主權。新北市議員馬見今天總質詢指出，部落公法人攸關族人能否成為公共治理主體，新北市府明年度要持續編列相關預算，支持部落治理培力、組織運作與跨局處協商機制。新北市長侯友宜表態支持指出，確實一年不可能達成目標，允諾明年將續編部落公法人相關預算，一年一年延續下去。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。