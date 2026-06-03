汐止區康寧街拓寬最後一哩路 751巷前再增一車道

汐止區康寧街完成拓寬後，路變寬、景觀也更好，不過在康寧街751巷口一帶，因為裡面社區居住人口有將近3千戶，人多車子也多，所以在路口處有設置左轉道，只是直行以及往高速公路匝道車流也不少，因此今(3)日新北市議員白珮茹就召集相關單位人員現場會勘，希望能夠拓寬道路再增設直行車道，紓解車流。

湖光里長杜金泉說，康寧街拓寬完成，但是到了751、753巷的路段，因為剛好有2大社區要左轉回家，所以只剩下1線道往中山高康寧街匝道，變成上下班時間就容易塞車，感謝新北市議員白珮茹今天辦理會勘，要增加一個車道，人行道往內縮也更安全。

新北市議員白珮茹表示，今天主要會同市府養工處就議會質詢的部分現場討論，因為當時康寧街2期工程拓寬，有一段並沒有拓寬，主要是因為伯爵社區在水池的部分使用了部分的公有地，目前伯爵社區整個高地社區用水改善已經完成，配合設施往內遷移，這一段瓶頸口希望當時沒有做的，現在把最後一哩路完成。

白珮茹提到，如果這一段不拓寬，伯爵跟日月光要左轉進社區就會卡住一個車道，沒有辦法完整配置2個直行車道，就會形成一個瓶頸口，所以今天配合社區還有養工處以及自來水等相關單位，希望就電線杆的部分，台電趕快遷移，社區電表部分往內遷移，排除各種工程障礙後，讓養工處可以順利進場，把人行道往內遷移，把道路拓寬成完成的2線道，避免在尖峰上下班時間造成瓶頸口，讓康寧街拓寬在大家的努力下，市民朋友有更好的通行空間。