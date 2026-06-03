響應世界自行車日 淡水公所率隊騎單車推永續觀光

為了響應「世界自行車日」，淡水區公所主管及同仁特別以騎乘自行車的方式通勤上班，並且在區公所前大家一起集合，特別環繞區公所一圈，不僅是展現新市鎮對於單車友善的環境空間，更以實際行動支持減少碳排放與綠色運輸的環保理念。

淡水區公所副區長徐天平受訪時指出，自行車不僅能滿足日常通勤的目的，本身就是一項環保的交通工具，同時還具備運動健身的好處。徐副區長鼓勵市民朋友多多騎乘自行車通勤，這不僅能落實減碳，更有助於達成環境永續，共同打造更宜居、更健康的城市。

除了鼓勵在地居民將單車融入日常生活，徐天平副區長也大力推廣淡水的低碳觀光。他表示，淡水區目前共設有87個YouBike租借站，借還車輛十分便利。區公所期盼民眾來淡水遊玩時，能多利用自行車作為代步工具，沿著河岸邊騎乘邊欣賞美麗的風光，並一路騎至世界級地標「淡江大橋」，深度體驗淡水的獨特魅力。