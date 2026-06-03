淡水紅火蟻防治座談會 導入無人機與志工雙管齊下

為了解決淡水新市鎮近期面臨的紅火蟻問題，新北市議員鄭宇恩協同新北市農業局，邀請國家紅火蟻防治中心專家與在地里長，共同舉辦一場紅火蟻防治與辨別座談會。期望透過基層的辨識教學與市府創新的防治手段，全面守護市民的居住安全。

新北市議員鄭宇恩指出，淡水區的紅火蟻狀況一直處於控制之中，但近來有越來越多民眾反應發現紅火蟻的蹤跡，蟻丘甚至出現在人行道旁。針對此現象，她特別要求農業局與國家紅火蟻中心針對民眾及里長加強宣導。鄭宇恩表示，此次座談會的兩大重點在於「教導里長如何辨別紅火蟻」以及「後續的生態防治作法」，期盼藉由基層力量鞏固防疫網。

新北市農業局簡任技正洪勝雄說明，目前淡水區域的紅火蟻密度已逐漸降低，但因當地人口越來越密集，市府希望防治效果能進一步提升。為此，農業局今年特別採取了全新的防治策略，無人機科技灑藥，首度採用無人機模式，能更迅速且均勻地在廣大區域內撒布防治藥劑。

洪勝雄進一步補充，在各單位的共同努力下，新北市全市的紅火蟻防治面積已從原先的將近6,000公頃(約5,900公頃)成功降至5,700公頃，顯示目前的防治作為已展現具體成效。市府團隊將持續擴大防治做法，最終目標是將紅火蟻徹底逐出新北市，保障所有市民的生命與環境安全。