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上看銷售32萬粒！北農端午「這三粽」抓緊搶購

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
北農感謝善心人士，連續三年採購北農端午粽捐贈予雲林家扶中心。圖／台北農產運銷公司提供
北農感謝善心人士，連續三年採購北農端午粽捐贈予雲林家扶中心。圖／台北農產運銷公司提供

因應端午節，台北農產運銷公司推出「古早粽」、「麻香猴菇粽」及「產銷履歷花生粽」三款端午節檔期特色商品後，銷售表現亮眼，預計今年總銷售額能上看32萬粒，與去年近28萬粒的銷售成績，成長約7%，更感謝善心人士拋磚引玉採購捐贈給雲林家扶中心。

北農表示，推出的三款端午粽各具特色，「古早粽」延續傳統家鄉風味，呈現經典端午滋味。「麻香猴菇粽」兼具養生與美味，深受健康飲食族群青睞。「產銷履歷花生粽」則選用具產銷履歷驗證的優質食材，強調溯源管理與品質把關。

北農感謝善心人士，連續三年採購北農端午粽捐贈予雲林家扶中心，與弱勢家庭及長者分享佳節溫暖，讓傳統節慶美食在傳遞端午滋味的同時，也傳遞社會關懷與人情溫度。

北農說，隨著端午節腳步接近，粽品庫存持續減少、接近完售。消費者可在6月19日前最後採購機會，及早訂購。訂購電話(02)25162519分機2543或專線(02)25167292。

北農 端午節 雲林

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