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囤積症不只是髒亂問題 新北議員籲社福、心衛同步介入

聯合報／ 記者張策葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜（左二）今出席新北市議會總質詢。記者張策／攝影
新北市長侯友宜（左二）今出席新北市議會總質詢。記者張策／攝影

新北市近年頻傳社區頂樓、屋頂遭大量雜物長期堆積，不僅衍生惡臭、病媒蚊孳生及公安風險，也讓周邊住戶苦不堪言。新北市議員陳世軒今天於議會總質詢指出，今年以來已接獲3起類似陳情，部分個案甚至反覆遭鄰居檢舉，卻因現行法規對頂樓及屋頂等空間缺乏明確規範，形成執法困境，呼籲市府加速推動「環境維護管理自治條例」，並納入心理衛生及社會福利介入機制，避免陷入「清了又堆、堆了再清」的惡性循環。

陳世軒表示，許多囤積戶將物品從樓梯間一路堆放至頂樓甚至屋頂，環境髒亂不堪，除影響鄰里生活品質，也潛藏火災及公共安全風險。然而現行「公寓大廈管理條例」主要針對樓梯間、逃生通道等公共空間規範，對於頂樓及屋頂等室外空間缺乏明確處理依據；若依「廢棄物清理法」處理，多半僅能反覆開罰，難以有效改善問題。

他指出，新北市環保局目前正研擬「環境維護管理自治條例」，希望建立強制清除法源依據，但囤積行為背後往往不只是環境問題，還可能涉及心理健康及社會支持系統不足。根據國外研究，囤積症患者常伴隨焦慮、憂鬱、失智或思覺失調等狀況，若僅透過強制清除處理，部分個案甚至可能出現「報復性囤積」，短時間內再次大量堆積物品。

陳世軒認為，自治條例除賦予市府強制清除權限外，也應建立跨局處合作機制，將社會局、衛生局的早期介入、心理輔導及後續追蹤納入制度設計，從源頭協助個案改善生活狀況，而非僅停留在環境清理層面。他也建議，未來若啟動強制清除，可評估委由專業廠商執行，減輕第一線清潔隊負擔。

環保局長程大維表示，目前市府已訂有囤積行為處理原則，由公安小組整合環保、工務、消防、警察、衛生及社會等單位共同處理。自治條例草案仍在府內研議階段，後續須送法規會及相關委員會審查，目標下半年送議會審議。

侯友宜表示，現行嚴重囤積案件已列入公安案件處理，必要時可依「行政執行法」辦理強制清除。對於議員建議將心理衛生及社福輔導納入自治條例內容，他表示認同，將請相關局處在草案研議過程中納入評估。條例內容，他表示認同，將請相關局處在現有草案及處理原則中進一步研議納入。

陳世軒 新北市環保局

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