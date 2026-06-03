設亞洲第3座「哈維爾長椅」 蔣萬安：盼國內不同政黨坐下來對話

今年是捷克共和國故總統哈維爾誕辰九十周年，台北市長蔣萬安今天下午出席大安森林公園的「哈維爾長椅」揭牌，蔣萬安說，這不僅是像哈維爾致敬，也象徵台北捷克深厚情誼。

蔣致詞也提到，希望讓哈維爾精神就是透過民主對話，即便彼此意見不同，都願意坐下來對話，這就是民主。不僅是民主夥伴之間應該如此，國內不同政黨也該如此，這能讓台北、台灣大步向前，這才是民眾之福。

捷克捐贈台北「哈維爾的長椅」今天在大安森林公園揭牌並亮相，彰顯民主、對話與公民，目前全球第61座、亞洲第3座的「哈維爾的長椅」落腳台北。北市長蔣萬安今天與捷克參議院議長韋德齊(Milos Vystrcil)為這座紀念捷克前總統哈維爾(Vaclay Havel)的「哈維爾的長椅」，共同揭幕。

哈維爾（Václav Havel）是捷克首任總統，也是捷克民主的重要象徵。「哈維爾長椅」將於大安森林公園揭幕。這座長椅象徵對話與交流的精神，邀請人們坐下來傾聽彼此，對話正是建立信任、增進理解與促進合作的重要途徑。

蔣萬安今天表示，很高興在大安森林公園確定「哈維爾長椅」正式落腳在台北市。當然它也象徵著民主的精神，也就是即便彼此意見不同，也都願意坐下來對話，這就是民主。也希望未來國內主要政黨領袖，即便意見不同，也都能夠坐在這邊，透過對話實踐民主。

「哈维爾的長椅」是全球性計畫，由捷克前駐美國大使Petr Gandalovic與建築師暨設計師 Borek Sipek共同發起，首座2013年在美國華府揭幕，後在全球許多主要城市，如布拉格、都柏林、威尼斯、利馬、赫爾辛基、里斯本、米蘭、巴黎等城市設置。該計畫旨在公共空間中，建立一個由「哈維爾的長椅」串聯而成的國際網絡，促進人們相聚交流與展開真誠對話，打造能夠進行討論、思考與反思的公共場域。繼日本廣島、韓國首爾後，台北是第3個設置「哈維爾的長椅」的亞洲城市，也是全球第61座。

「哈維爾的長椅」是為紀念捷克前總統曁民主推手哈維爾而設計，由2張椅子與1張圓桌組成，圓桌中央穿過一棵生長中的樹木，象徵意涵包括，2張椅子相鄰擺放，象徵不同立場的人坐下來交流、進行平等對語；圓桌沒有主位，象徵人人平等、尊重多元意見；桌中央的樹木象徵民主，如同樹木般，需要持續培育與成長。