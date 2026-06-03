「哈維爾的長椅」揭幕 民主對話與交流精神留駐大安森林公園

台北市長蔣萬安、捷克參議院議長韋德齊、外交部次長吳志中等，下午前往大安森林公園兒童小舞台出席「哈維爾的長椅」揭幕。

哈維爾（Václav Havel）是捷克首任總統，也是捷克民主的重要象徵。適逢哈維爾誕辰90周年，「哈維爾長椅」下午大安森林公園揭幕。這座長椅象徵對話與交流的精神，邀請人們坐下來傾聽彼此，而對話正是建立信任、增進理解與促進合作的重要途徑。

位於大安森林公園(靠信義路與建國南路口)的「哈維爾的長椅」，是由捷克著名建築設計師所設計的全球性公共藝術計畫。該裝置以「兩張帶扶手的花園長椅、一張圓桌」的日常家具形式呈現，椅身略微斜向彼此，象徵平等、真誠傾聽與溫暖的公民對話空間，是當代極具代表性的人文精神象徵。

特別的是，台北站的長椅中央由一棵台灣在地的「紫薇樹」優雅貫穿，不僅柔和了長椅的幾何線條，其象徵的平安、幸福、昌盛，更深刻呼應長椅圓桌邊緣刻下的哈維爾名言「真理與愛終將戰勝謊言與仇恨」，象徵公民理性對話與普世價值的生命如同紫薇花般歷久彌堅，在台灣的土地上溫柔堅定地守護。

哈維爾（Václav Havel）是捷克首任總統，也是捷克民主的重要象徵。適逢哈維爾誕辰90周年，「哈維爾長椅」下午大安森林公園揭幕，這座長椅象徵對話與交流的精神，邀請人們坐下來傾聽彼此。台北市長蔣萬安（前排右五）、捷克參議院議長韋德齊（前排左五），出席「哈維爾長椅」揭幕儀式。（飲酒過量，有害（礙）健康）記者曾學仁／攝影