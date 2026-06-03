快訊

T-34墜毀飛官殉職父悲慟招魂 「答應幫我換電腦還沒做」令人心碎

「笑得你心裡發寒」成絕響！鍾景輝離世 《賭神3》靳能「陰森笑」流傳至今

整理包／美301勞動強迫調查提議對台加稅10%「日韓課更重」 關鍵QA看這

聽新聞
0:00 / 0:00

「哈維爾的長椅」揭幕 民主對話與交流精神留駐大安森林公園

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
哈維爾（Václav Havel）是捷克首任總統，也是捷克民主的重要象徵。適逢哈維爾誕辰90周年，「哈維爾長椅」下午大安森林公園揭幕，這座長椅象徵對話與交流的精神，邀請人們坐下來傾聽彼此。台北市長蔣萬安（前排右五）、捷克參議院議長韋德齊（前排左五），出席「哈維爾長椅」揭幕儀式。記者曾學仁／攝影
哈維爾（Václav Havel）是捷克首任總統，也是捷克民主的重要象徵。適逢哈維爾誕辰90周年，「哈維爾長椅」下午大安森林公園揭幕，這座長椅象徵對話與交流的精神，邀請人們坐下來傾聽彼此。台北市長蔣萬安（前排右五）、捷克參議院議長韋德齊（前排左五），出席「哈維爾長椅」揭幕儀式。記者曾學仁／攝影

台北市長蔣萬安捷克參議院議長韋德齊、外交部次長吳志中等，下午前往大安森林公園兒童小舞台出席「哈維爾的長椅」揭幕。

哈維爾（Václav Havel）是捷克首任總統，也是捷克民主的重要象徵。適逢哈維爾誕辰90周年，「哈維爾長椅」下午大安森林公園揭幕。這座長椅象徵對話與交流的精神，邀請人們坐下來傾聽彼此，而對話正是建立信任、增進理解與促進合作的重要途徑。

位於大安森林公園(靠信義路與建國南路口)的「哈維爾的長椅」，是由捷克著名建築設計師所設計的全球性公共藝術計畫。該裝置以「兩張帶扶手的花園長椅、一張圓桌」的日常家具形式呈現，椅身略微斜向彼此，象徵平等、真誠傾聽與溫暖的公民對話空間，是當代極具代表性的人文精神象徵。

特別的是，台北站的長椅中央由一棵台灣在地的「紫薇樹」優雅貫穿，不僅柔和了長椅的幾何線條，其象徵的平安、幸福、昌盛，更深刻呼應長椅圓桌邊緣刻下的哈維爾名言「真理與愛終將戰勝謊言與仇恨」，象徵公民理性對話與普世價值的生命如同紫薇花般歷久彌堅，在台灣的土地上溫柔堅定地守護。

哈維爾（Václav Havel）是捷克首任總統，也是捷克民主的重要象徵。適逢哈維爾誕辰90周年，「哈維爾長椅」下午大安森林公園揭幕，這座長椅象徵對話與交流的精神，邀請人們坐下來傾聽彼此。台北市長蔣萬安（前排右五）、捷克參議院議長韋德齊（前排左五），出席「哈維爾長椅」揭幕儀式。（飲酒過量，有害（礙）健康）記者曾學仁／攝影
哈維爾（Václav Havel）是捷克首任總統，也是捷克民主的重要象徵。適逢哈維爾誕辰90周年，「哈維爾長椅」下午大安森林公園揭幕，這座長椅象徵對話與交流的精神，邀請人們坐下來傾聽彼此。台北市長蔣萬安（前排右五）、捷克參議院議長韋德齊（前排左五），出席「哈維爾長椅」揭幕儀式。（飲酒過量，有害（礙）健康）記者曾學仁／攝影

哈維爾（Václav Havel）是捷克首任總統，也是捷克民主的重要象徵。適逢哈維爾誕辰90週年，「哈維爾長椅」下午大安森林公園揭幕，這座長椅象徵對話與交流的精神，邀請人們坐下來傾聽彼此。臺北市長蔣萬安（右）、捷克參議院議長韋德齊（左），出席「哈維爾長椅」揭幕儀式。記者曾學仁／攝影
哈維爾（Václav Havel）是捷克首任總統，也是捷克民主的重要象徵。適逢哈維爾誕辰90週年，「哈維爾長椅」下午大安森林公園揭幕，這座長椅象徵對話與交流的精神，邀請人們坐下來傾聽彼此。臺北市長蔣萬安（右）、捷克參議院議長韋德齊（左），出席「哈維爾長椅」揭幕儀式。記者曾學仁／攝影

大安森林公園 韋德齊 捷克 蔣萬安 台北

延伸閱讀

韋德齊：勿忘自由伴隨責任　韌性安全重於眼前利益

韓國瑜會見捷克參議長韋德齊 台捷攜手守護民主

劉世芳稱租補地方分攤80億「不為過」 蔣萬安重申：中央應全額支應

挨轟「不知四獸山哪四座」是不熟市政 蔣萬安自爆昨也被太座虧

相關新聞

設亞洲第3座「哈維爾長椅」 蔣萬安：盼國內不同政黨坐下來對話

今年是捷克共和國故總統哈維爾誕辰九十周年，台北市長蔣萬安今天下午出席大安森林公園的「哈維爾長椅」揭牌，蔣萬安說，這不僅是像哈維爾致敬，也象徵台北捷克深厚情誼。

台北夜空「千台無人機展演」民怨沒看到 蔣萬安：未來會行銷

「COMPUTEX 2026」與「InnoVEX 2026」於6月2日晚間，在台北市政府與台北101周邊夜空，完成台北市首次「1000台無人機群飛展演」。不過因宣傳不足，許多民眾根本不知道，嘆「可惜沒看到」，意外引發網路論戰。

新北大巨蛋選址下月出爐 淡水議員找里長助陣爭蛋

新北大巨蛋選址即將完成，上周樹林選區議員在總質詢時間找里長爭取蛋落樹林，淡水選區議員蔡錦賢今天也找來淡水區里長到議會助陣，強調淡水交通、觀光、住宿與腹地條件兼具，是最適合大巨蛋的地點。新北市長侯友宜表示，目前正在專家學者評估中，預計7月中下旬宣布結果。

安養機構長者過世案家屬提國賠 民代促市府加速處理

新北市議員李翁月娥今天於市政總質詢時追蹤去年安養機構長者過世案，家屬直到事後才得知親人已過世並完成火化及環保葬，要求市府加速處理國家賠償程序，並強化對安置個案的管理與關懷機制。

馬見促烏來部落公法人續辦 侯友宜允一年一年延續下去

新北市原民局今年針對烏來區4個部落辦理部落公法人試辦計畫，落實部落自主權。新北市議員馬見今天總質詢指出，部落公法人攸關族人能否成為公共治理主體，新北市府明年度要持續編列相關預算，支持部落治理培力、組織運作與跨局處協商機制。新北市長侯友宜表態支持指出，確實一年不可能達成目標，允諾明年將續編部落公法人相關預算，一年一年延續下去。

新北八千多名獨居長者不動產達兩萬多筆 市府推標註預警防詐騙

台灣進入超高齡社會，新北有8千多名獨居長者，約半數擁有不動產，達2萬3184筆，萬一遭詐損失慘重。新北府率全國之先，對高風險獨居長者建立系統標註預警機制，當獨居長者辦理不動產移轉或私人設定登記時，地政人員會主動關懷詢問，至4月底地所接獲46件獨居長者不動產移轉或設定案，所幸未涉及詐騙。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。