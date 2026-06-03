新北市各區公所閒置車位夜間共享 民代籲導入智慧管理活化空間

新北市議員陳世軒今天於議會總質詢指出，新北市人口已超過404萬人，小客車數量達106萬輛，停車位供需長期失衡，但市區開挖地下停車場困難且成本高昂，建議市府改以智慧管理思維，活化區公所等公有機關夜間閒置停車空間，提供周邊居民停放使用，提升公共資源利用效率。

陳世軒表示，根據統計，新北市各區公所合計約有906格停車位，包含建築物附設停車場、平面停車場及路外停車空間，但區公所下班後，多數車位閒置未被使用。他認為，若能將這些空間在非辦公時段釋出，不僅能紓解市區停車壓力，也能減少民眾在巷弄間繞行找車位的時間。

民政局長林耀長表示，區公所停車空間若開放共享，除管理問題外，也涉及辦公廳舍安全考量，例如部分停車場與樓梯間、電梯等公共空間相連，民眾進出可能影響辦公場所安全，因此須審慎評估。

陳世軒則指出，目前民間商辦大樓、金融機構及百貨公司地下停車場早已普遍採用智慧停車管理系統，透過車牌辨識、實名登錄、即時監控及APP通知等技術，即使無人管理也能有效運作。他認為，公部門不應以傳統管理思維看待問題，應借鏡民間成熟經驗，透過物聯網及智慧管理技術提升空間使用效率。

陳世軒表示，現今共享停車技術已相當成熟，系統可設定停放時段及離場時間，若超過規定時間未移車，亦可透過通知及收費機制管理。他強調，市府應以開放態度看待閒置空間活化，而非讓車位夜間長期閒置。

林耀長回應，將盤點各區公所停車空間條件，若在安全及管理機制可行前提下，不排除評估開放夜間共享停車的可能性。部分區公所平面停車空間目前已有對外開放案例，後續可再研議擴大辦理。

新北市長侯友宜表示，市府過去曾在市府地下停車場試辦類似共享停車模式，也持續輔導部分學校於夜間開放停車空間供社區使用。他認為議員提出的構想值得參考，未來可依據各區公所所在位置、周邊停車需求及管理條件進行個案評估。

陳世軒建議，市府應全面盤點區公所等公有機關非辦公時段閒置停車空間，並於半年內選定新莊等停車需求較高地區的區公所優先試辦，作為推動智慧共享停車政策的示範案例。