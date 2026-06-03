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新北熱島效應加劇 議員促跟進北市3D綠容積制度降溫

聯合報／ 記者張策葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜（左二）今下午出席新北市議會總質詢。記者張策／攝影
新北市長侯友宜（左二）今下午出席新北市議會總質詢。記者張策／攝影

極端氣候加劇，夏季高溫頻創新高。新北市議員陳世軒今天在議會總質詢指出，台北盆地熱島效應日益嚴重，三重、新莊、板橋及中永和等人口密集區更是高溫熱區。他認為，新北市在追求都更與危老重建速度的同時，也應同步檢討都市降溫機制，建議比照台北市導入「3D綠容積」概念，透過立體綠化及明確容積獎勵，打造更具韌性的降溫城市。

陳世軒表示，近年夏季氣溫動輒突破38度，台北盆地高溫現象與綠地減少、柏油鋪面增加、大樓密集導致通風不良、樹蔭空間不足，以及建築材料蓄熱等因素有關。此外，夏季大量使用冷氣也會將熱能排放至戶外，進一步加劇都市熱島效應。

陳世軒指出，新北市目前在大型開發案及都市設計審議案件中，已納入綠建築、節能減碳及綠化要求，但許多4、5層樓的危老重建或小基地改建案，因未達都市設計審議門檻，往往不受相關規範約束。他認為，這些遍布市區的小型建築才是形成都市熱區的重要因素，卻存在法規管理上的空白地帶。

他表示，目前林口等重劃區透過都市設計審議要求基地保水、雙排植樹及屋頂綠化等措施，但多數老舊社區改建案並無類似要求，未來恐形成大量水泥建築聚集，進一步加劇熱島效應。他以新莊塭仔圳區段徵收開發為例指出，若未及早導入立體綠化概念，未來人口進駐後恐面臨更嚴重的高溫問題。

陳世軒表示，台北市今年起已實施「新建建築物綠化實施規則」，導入3D綠容積概念，從過去僅計算平面綠覆率，進一步納入立體植栽、垂直綠化及實際遮蔭效果評估，並搭配容積獎勵機制，提高建商投入意願。他認為新北市應儘速跟進，將立體綠化制度法制化、通則化。

對此，城鄉局副局長邱信智表示，目前新北市已在都市計畫施行細則修正案中納入相關概念，包含屋頂綠化、太陽能設施及淨零減碳等要求，相關修正內容已送內政部審議。未來若順利通過，將有機會導入更多立體綠化及綠建築措施。

侯友宜表示，立體綠化除降溫效益外，也涉及後續維護管理及安全等問題，仍需整體評估。不過市府目前已朝相關方向研議，未來除大型開發案外，也將思考如何透過容積獎勵等方式，鼓勵危老重建及小基地開發納入綠化設計。

北市 陳世軒 高溫 侯友宜

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