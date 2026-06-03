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社區空間違停惹議 民代促新北盤點法定空地執法標準

聯合報／ 記者張策葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜（左二）今下午出席新北市議會總質詢。記者張策／攝影
新北市長侯友宜（左二）今下午出席新北市議會總質詢。記者張策／攝影

新北市議員陳世軒今天在議會總質詢指出，許多社區為防止車輛占用，只能自行設置護欄、花圃等設施阻擋，但法定空地能否依「道路交通管理處罰條例」取締認定複雜，連基層員警與住戶都常無所適從，呼籲市府成立專案盤點，釐清執法標準。

陳世軒表示，許多建案因都市計畫或容積獎勵要求，設有退縮空間、開放空間或廣場，建商往往鋪設大理石等高品質鋪面，但車輛長期違停造成地坪損壞，後續修繕費用卻由社區自行負擔。許多社區主委向他反映，面對違停問題卻不知道該如何處理。

他指出，法定空地類型繁多，包括沿街步道式開放空間、緩衝空間、防火空間、騎樓等，各自適用法規不同。部分空間從外觀上看起來都是同一塊廣場，但依法認定卻可能完全不同，導致民眾難以判斷，也增加執法困難。

陳世軒表示，今年1月交通部曾函釋警政署指出，若退縮空間具公共利益關係，得適用 「道路交通管理處罰條例」裁罰，但實務上仍常需透過調閱使用執照、圖說及現場會勘才能確認。他說，目前處理流程往往需經民眾陳情、市府跨局處會勘、調圖認定、公告後才能執法，往往耗時數月，甚至有社區因違停問題遲遲無法解決。

陳世軒建議，市府應以專案方式主動盤點全市社區法定空地使用情況，釐清哪些區域可適用「道路交通管理處罰條例」開罰，並建立統一認定標準，讓轄區派出所及社區住戶都有明確依循依據，避免類似爭議一再發生。

新北市長侯友宜表示，議員所提問題反映執行面確實存在落差，將請相關局處透過既有平台進一步研議，檢討是否加強資訊整合與宣導，並針對議員建議的處理方式進行討論。工務局長馮兆麟也承諾，將於1個月內向議員說明研議進度與後續作法。

違停 陳世軒 警政署

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