台北夜空「千台無人機展演」民怨沒看到 蔣萬安：未來會行銷

「COMPUTEX 2026」與「InnoVEX 2026」於6月2日晚間，在台北市政府與台北101周邊夜空，完成台北市首次「1000台無人機群飛展演」。不過因宣傳不足，許多民眾根本不知道，嘆「可惜沒看到」，意外引發網路論戰。

這個無人機展演儘管非台北市政府主辦，市長蔣萬安今被問及此事，蔣說，這次很高興、也謝謝Computex主辦單位規畫無人機展演，很高興整個展出非常順利成功。未來有這樣的無人機展演或大型演出，市府會來行銷宣傳。

蔣也提到，這次市府也在台北101點燈，歡迎輝達（Nvidia）正式落腳台北及舉辦GTC大會，市府也很高興看到輝達官方社群小編，也有宣傳並邀請北市府協作，「讓世界看到台北美麗的夜景」。

台北一零一及北市府周邊夜空，昨天完成首次一千台無人機群飛展演，有網友在社群Threads問「蠻猛的，computex的無人機展演....可惜沒什麼宣傳，感覺很多人不知道。」還有網友看到照片後驚呼「幾點？？？都沒有講，蔣萬安在幹嘛？」不過也有網友留言說，「一堆人在洗，結果根本不是台北市政府負責，請告訴那些亂留言的人 到底是誰該負責宣傳此次的活動。」

蔣萬安今天下午受訪表示，未來有這樣的無人機展演或大型演出，市府會來行銷宣傳。