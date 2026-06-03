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新北議員提「未來種子帳戶」構想 侯友宜允評估可行性

聯合報／ 記者張策葉德正／新北即時報導
新北市議員陳世軒（右）今在總質詢時提出「未來種子帳戶」構想。記者張策／攝影
新北市議員陳世軒（右）今在總質詢時提出「未來種子帳戶」構想。記者張策／攝影

少子化問題持續衝擊人口結構，新北市議員陳世軒今在議會總質詢提出「新北未來種子帳戶（NTFS）」構想，建議市府比照中央兒少發展帳戶制度，針對0至6歲幼童建立資產累積機制，透過家長儲蓄、市府相對提撥及長期投資複利效果，協助孩子成年後擁有教育、創業或購屋資金。新北市長侯友宜表示認同方向，並責成相關局處評估，預計3個月內提出可行性報告。

陳世軒指出，中央推動的兒童與少年未來教育及發展帳戶，目前採家長存款、政府相對提撥方式辦理，但資金主要存放於台銀專戶，利率約1.69%，扣除近年約1.66%的消費者物價指數（CPI）後，實質利率僅約0.03%。他認為，弱勢家庭辛苦存下的資金，長期下來實際購買力成長有限，若能導入資產累積及投資概念，將更有助於翻轉下一代未來。

陳世軒提出「新北未來種子帳戶（NTFS）」構想，建議家長可自行選擇將現行4萬元生育獎勵金中的2萬元存入專戶，市府再加碼5000元作為啟動資金；後續家長每月可持續存入1000至3000元，市府則採相對提撥方式補助，最高每月補助1000元，透過長期投資與複利累積，作為孩子未來教育、創業或購屋的第一桶金。

陳世軒表示，若以新北市每年約1萬5000名新生兒估算，即使市府每月補助上限1000元，全年支出約1.8億元，即便未來所有年齡層全面納入，預算高峰約11.8億元，占新北市總預算比例不到0.5%。

他認為，相較於一次性補助政策，種子帳戶制度不僅能降低家庭對養育子女的經濟焦慮，也有助於培養下一代儲蓄與理財觀念，進一步減少未來青年失業、弱勢扶助等社會成本，「與其事後補助，不如提前投資孩子的未來」。

侯友宜則表示，少子化問題確實嚴峻，現有生育補助對提升生育率效果有限，陳世軒提出的資產累積概念具有參考價值，也符合從源頭協助孩子累積未來資本的方向。不過實際執行仍涉及金融機構合作、系統建置、提領機制及中央制度銜接等問題，需要進一步評估。

侯友宜說，市府將請社會局等相關局處進一步研究，評估財源、執行方式及法規可行性，並與金融機構及中央單位研議後續推動方向，預計3個月內提出評估報告。

侯友宜 新北 陳世軒

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