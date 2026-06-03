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新北大巨蛋選址下月出爐 淡水議員找里長助陣爭蛋

聯合報／ 記者葉德正張策／新北即時報導
新北市議員蔡錦賢（右）今天也找來里長助陣，爭取新北大巨蛋落腳淡水。記者葉德正／攝影
新北市議員蔡錦賢（右）今天也找來里長助陣，爭取新北大巨蛋落腳淡水。記者葉德正／攝影

新北大巨蛋選址即將完成，上周樹林選區議員在總質詢時間找里長爭取蛋落樹林，淡水選區議員蔡錦賢今天也找來淡水區里長到議會助陣，強調淡水交通、觀光、住宿與腹地條件兼具，是最適合大巨蛋的地點。新北市長侯友宜表示，目前正在專家學者評估中，預計7月中下旬宣布結果。

蔡錦賢指出，淡水有大片可開發土地，但一直缺乏重大建設與大型設施，如今淡江大橋通車、淡北道路也正在興建，大巨蛋放在淡水是最正確的選擇，日前他曾與侯友宜赴日本考察，看到西武巨蛋利用輕軌串聯大型場館，淡水條件比日本更好，淡水已經準備好了。

蔡說，淡海二期總面積達662公頃，涵蓋住宅、產業、醫療、商業與觀光用地，腹地完整，未來還有150公頃濱海遊憩區可規畫大型樂園，搭配沙崙文創園區、海水泳池與親水空間，發展潛力十足。

他也細數淡水交通優勢，包括捷運淡水線、淡海輕軌、台2線、台61線、64快速道路、65快速道路、藍色公路，以及淡江大橋、淡北道路等，條條大路通淡水，且淡水到桃園機場、板橋高鐵站都只要約25分鐘，未來大型活動疏散效率高。

住宿與觀光方面，淡水有將捷酒店、福容飯店，兆美萬海飯店也正興建中，有足夠旅宿量能，並同時擁有淡水老街、淡水夕照、紅毛城、小白宮、海關碼頭等知名景點，「樹林哪有這些？」

侯友宜說，目前大巨蛋仍在專家學者評估階段，當初從6處地點篩選到剩2處，淡水、樹林都有不同優勢，淡水確實有很強的觀光休閒條件，靠山面海，有樂園、有飯店、有球場。

侯友宜說，看到現場有許多淡水里長期待大巨蛋落腳地方，市府會等專家評估完成後，再正式向外界報告結果，預計7月中下旬公布。

淡水 大巨蛋 侯友宜

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