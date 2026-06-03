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世界自行車日 「新北一起騎」邀全民騎出低碳新生活

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
今天是「世界自行車日（World BicycleDay）」，新北市政府舉辦「新北一起騎」，號召市民從日常移動開始實踐低碳生活。圖／新北市交通局提供
今天是「世界自行車日（World BicycleDay）」，新北市政府舉辦「新北一起騎」，號召市民從日常移動開始實踐低碳生活。圖／新北市交通局提供

今天是「世界自行車日（World BicycleDay）」，新北市府舉辦「新北一起騎」倡議活動，由副市長陳純敬與活動代言人安心亞共同簽署「世界自行車日宣言」，號召市民從日常移動開始實踐低碳生活，讓騎乘成為新北城市日常風景。

陳純敬表示，面對全球淨零轉型趨勢，低碳運輸已經不是口號，而是每個城市都必須努力的方向。騎自行車不僅健康、方便，也能有效減少碳排放，只要少開一次車、多騎一次車，就是對地球最直接的幫助。

陳純敬指出，市府持續推動自行車友善騎乘環境，目前新北市自行車道已達699公里，並朝2050年達到900公里的目標擴增中；市府每年投入約3億元提供公共自行車系統服務，目前市境內有1548個YouBike租賃站，日均騎乘人數突破14萬人次，累計騎乘達3.25億人次，是全國最大公共自行車服務網。

另外，水利局於河濱自行車道沿線共設置15站以親子、休閒遊憩為主的自行車租賃系統，適合全齡族群騎乘需求。

今天活動除「世界自行車日宣言」簽署外，也邀請民眾一起參與低碳響應行動，透過互動體驗與宣導活動，鼓勵大家從生活中落實減碳，現場同步推廣YouBike APP及減碳存摺APP，希望讓民眾從日常騎乘累積減碳成果，將永續理念真正融入生活。

交通局表示，「新北一起騎」不只是單一活動，更代表城市對低碳未來的承諾。未來將持續響應世界自行車日「綠色、永續、低碳」的精神，優化自行車騎乘環境與綠色運輸服務，打造更安全、更便利、更友善的騎乘城市，也邀請市民朋友一起加入低碳行列，用行動改變城市。

自行車 新北 安心亞

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