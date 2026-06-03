安養機構長者過世案家屬提國賠 民代促市府加速處理

新北市議員李翁月娥今天於市政總質詢時追蹤去年安養機構長者過世案，家屬直到事後才得知親人已過世並完成火化及環保葬，要求市府加速處理國家賠償程序，並強化對安置個案的管理與關懷機制。

李翁月娥表示，個案由市府安置至機構照護，家屬卻未即時獲知死亡消息，事後才得知親人已過世並完成後續處理，質疑市府及機構未善盡通知責任。她認為，政府將個案安置後仍有照顧責任，不應發生家屬長時間不知情的情況。

對此，新北市長侯友宜表示，市府已針對相關疏失進行檢討，也完成相關人員懲處。家屬已於5月8日提出國賠申請，目前案件已進入國賠程序，市府將依規定辦理。

社會局長李美珍則表示，此案已依程序處理，預計下周召開會議討論，屆時將有初步結果出爐。

李翁月娥要求市府持續追蹤國賠進度，並主動向家屬說明後續處理情形，避免類似事件再次發生。