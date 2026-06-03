匹克球熱潮夯 議員爭取成蘆橋下增設2座球場

匹克球近年在台灣快速興起，新北市議員李翁月娥今天在市政總質詢指出，蘆洲疏洪十二路匹克球場長期爆滿，不少民眾反映排隊許久仍等不到場地，希望市府在成蘆橋下增設2座匹克球場。新北市長侯友宜表示，若經費不足，市府將協助處理，盼加速推動。

李翁月娥表示，匹克球近年參與人口持續增加，目前蘆洲疏洪十二路的匹克球場經常供不應求，不少民眾向她反映，全家人到場後仍需等候許久才能使用，需求十分殷切。

她指出，目前已規畫在成蘆橋下網球場與高爾夫球練習區之間增設2座匹克球場，相關單位已完成現場會勘，高灘處也完成初步設計，所需經費約100多萬元，希望市府儘速推動。

侯友宜則表示，將要求高灘處協助辦理，若相關經費不足，市府將協助處理，希望儘快完成，提供民眾更完善的運動空間。

李翁月娥則希望工程能加速推動，讓球場早日完工啟用，滿足地方日益增加的匹克球運動需求。

此外，李翁月娥特別肯定高灘處執行效率，表示先前接獲民眾反映蘆洲榕樹下及河濱空間蚊蟲過多問題，向高灘處反映後，隔天一早即完成消毒作業，展現高度行政效率。她認為市府有許多基層同仁認真投入工作，值得被看見與鼓勵，並於質詢時頒發感謝狀給水利局長宋德仁，肯定團隊對河濱環境維護的努力。