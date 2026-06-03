馬見促烏來部落公法人續辦 侯友宜允一年一年延續下去

新北市原民局今年針對烏來區4個部落辦理部落公法人試辦計畫，落實部落自主權。新北市議員馬見今天總質詢指出，部落公法人攸關族人能否成為公共治理主體，新北市府明年度要持續編列相關預算，支持部落治理培力、組織運作與跨局處協商機制。新北市長侯友宜表態支持指出，確實一年不可能達成目標，允諾明年將續編部落公法人相關預算，一年一年延續下去。

馬見今天指出，近年他多次在議場與市府討論烏來自然資源共管、參與式預算與原住民族自治議題，今年烏來四個部落已啟動部落公法人試辦，市府接下來如何承接是關鍵，部落公法人對原住民族而言，不只是普通行政制度，而是讓部落能夠以集體主體身分，討論公共事務、形成部落意見，並與政府進行協商的重要基礎。

馬見說，過去部落常被放在政策末端，政府往往規畫完成後才向部落說明，甚至把部落會議當成行政程序的一環，但部落本來就有自己的文化規範、土地記憶與公共討論方式，部落公法人真正重要之處，在於讓部落不再只是被通知、被諮詢，而是逐步具備治理自身公共事務的能力。

馬見表示，目前中央推動部落公法人試辦，包含自主發展計畫、KPI、財務公開與經費核銷等要求，但許多部落缺乏穩定行政人力，也沒有熟悉法律、會計與計畫書寫的人才，若市府只把部落公法人視為年度專案，最後恐怕只是要求部落用行政語言證明自己有自治能力，卻沒有真正獲得支持。

他要求，市府在明年度預算，編列部落公法人與部落治理培力相關經費，包含支持部落組織者培力、部落會議運作、法律與財務諮詢、協助修正自主發展計畫，以及建立跨局處固定協力窗口，讓原民局、民政、城鄉、農業、觀旅與水利等單位能與部落持續對話。

侯友宜回應表示，非常贊成部落公法人制度，認為部落治理必須由下而上，才能真正符合地方文化與傳統。他也認同人才培育與長期陪伴的重要性，一年不會達成目標，市府將支持明年度續編部落公法人相關預算，同時檢討今年試辦過程中的缺失，適度調整制度與經費方向，讓部落治理機制能逐步延續、回到部落自主運作。