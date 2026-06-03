議員為烏來部落民宿合法化請命 侯友宜允輔導朝放寬方向處理

烏來區是新北市唯一原鄉，卻因法規限制，部落難發展。新北市議員馬見今總質詢指出，烏來長期受水源保護區、都市計畫及建築管理限制，許多族人難取得合法房屋證明，無法登記民宿，盼市府建立單一窗口，強力協助輔導族人。新北市長侯友宜承諾，市府已一步步朝開放方向檢討，他也責成觀旅局、原民局、城鄉局及區公所建立單一窗口，協助族人。

馬見指出，烏來是新北唯一原鄉自治區，因長期被納入水源保護與都市計畫管理範圍，部落生活空間受層層法規限制，部落在這邊生活都早於相關都市計畫法規，族人卻因後續法規限制，導致大量既有住宅難合法轉作民宿。

馬見表示，族人並非不願申請，而是無法取得合法房屋證明，導致無法參與旅宿經濟，烏來泰雅文化與景觀都極具發展觀光條件，被排除在合法之外，觀光人潮難轉化為部落實際收入。

馬見說，民宿管理辦法第13條已提供原住民族地區「替代安全審查」方向，只要地方主管機關認定沒有危險之虞，即可採簡易消防安全方式辦理，中央已開了一扇門，地方至今缺乏實際執行方案，新北應將中央授權具體化，包括哪些部落可以申請、房屋須符合哪些條件、由誰辦理結構安全鑑定與消防查驗、審查窗口在哪裡、族人不懂文件時由誰協助等，建立明確流程，否則授權只會淪為紙上談兵。

他強調，合不合法其實還有歷史因素，市府應透過納管與輔導，要求業者補足結構安全與消防設備，市府從消極取締轉向積極管理，才能兼顧水源保護與部落發展。

侯友宜強調支持議員建議，原鄉居民長期承受水源保護與土地使用限制，「原來住在那裡的人，後來反而被制度限制」，目前烏來已有約900多棟建物受理檢討，不過有些牽涉平均坡度30%以上、保安林地及水源特定區等問題，市府正持續協助。

侯友宜表示，中央法規確實較硬，但地方政府會站在市民角度補足不足，對於既有住宅轉型民宿，將採取「放寬角度、積極輔導」方式協助合法化，他也同意設立單一窗口，由區公所統一受理，並由觀旅局擔任主責單位，結合原民局、城鄉局等跨局處共同協助。

侯友宜說，每個個案狀況都不同，但市府會盡全力協助族人降低處理難度，並透過公開說明與輔導機制，協助部落居民逐步完成合法化程序，「一定會全力協助」。