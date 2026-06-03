變救國團？北市青年學堂培養軟實力遭疑 青年局：與職涯培力無可比

北市青年局「青年學堂」部分課程遭疑偏手作、休閒或生活體驗，與提升職場競爭力距離過遠，議員喊話青年局別變救國團。青年局說，青年需要的不只是漂亮的履歷，而是面對未來人生的能力，青年學堂是多元探索為核心的支持政策，與職涯培力無可比性。

青年學堂系列活動鼓勵青年跨域學習與培養第二專長，但議員侯漢廷發現，青年局去年辦70場以上課程，吸引約19萬人次關注、參與青年超過7500人次，但關注人次多屬網路觸及或曝光，不等於實際參與。

侯漢廷質疑，青年局部分課程過度偏向手作、休閒、烘焙、運動或生活體驗，與「提升職場競爭力」核心任務距離過遠。台北青年不是缺一堂蠟燭手作課，而是缺能轉職、加薪、進入產業、面對AI與國際競爭的實質能力。

他認為，青年局若持續把資源投入低門檻、低回報、一次性體驗活動，等於把青年政策辦成公立休閒安親班。也建議課程數位資產化，建立線上播放清單，讓沒有搶到實體名額的青年也能受益。

青年局回應，青年學堂是透過多元課程，助青年人探索職涯之外的興趣，因此內容囊括理財、數位應用、溝通表達、情緒覺察、運動紓壓、IP產業探索等，與輔導青年職場表現的職涯培力毫無可比性，刻意將兩者混淆，無助政策討論。

青年局表示，青年不該只是「職場工具人」，當前青年面臨求職與職涯壓力，也面對心理健康、人際關係、生活平衡、數位轉型與社會參與等多重課題。負責任的青年支持不應該只關注職場，而應該盡可能全面的支持青年面對生活，青年學堂就是以多元關懷為核心，同時兼顧培養青年生活能力的探索課程。

青年局說，19萬人次關注與7500人次參與分屬不同統計指標，前者是相關活動在青年局報名網頁的瀏覽人次，後者則為實際報名活動人次，且每堂課本來就有人數上限，2項數字不具可比性。

青年局強調，早已精準布局接軌AI的職涯培力，透過「以戰代訓銜接職場計畫」、職涯講座、一對一職涯諮詢、企業合作課程、校園職涯活動等方式，持續投入大量資源協助青年提升職場競爭力；全台獨家的以戰代訓將青年帶入企業實戰課程並搭配實習職缺，大幅降低青年進入AI職系的門檻，就連青年海外實習計畫也在首屆就納入AI相關職缺，助青年與世界AI產業接軌。

青年局也承諾，持續研議更多數位學習及教材運用模式，擴大青年受益範圍。

北市青年局青年學堂5月23日「不寫程式，也能做出程式：Vibe Coding 入門」數位力課程。圖／台北市青年局提供

北市青年局青年學堂4月18日「自由行規劃第一步」旅遊力課程。圖／台北市青年局提供