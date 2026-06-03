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新北八千多名獨居長者不動產達兩萬多筆 市府推標註預警防詐騙

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新北市地政局長汪禮國今日在市政會議進行專案報告，強調市府率全國之先，對高風險獨居長者建立系統標註預警機制。記者林媛玲／攝影
新北市地政局長汪禮國今日在市政會議進行專案報告，強調市府率全國之先，對高風險獨居長者建立系統標註預警機制。記者林媛玲／攝影

台灣進入超高齡社會，新北有8千多名獨居長者，約半數擁有不動產，達2萬3184筆，萬一遭詐損失慘重。新北府率全國之先，對高風險獨居長者建立系統標註預警機制，當獨居長者辦理不動產移轉或私人設定登記時，地政人員會主動關懷詢問，至4月底地所接獲46件獨居長者不動產移轉或設定案，所幸未涉及詐騙。

新北市地政局長汪禮國今日在市政會議進行專案報告，強調地政團隊在土地開發、不動產防詐與智慧服務方面，透過開發資訊公開透明、預售控管租屋保障、跨域協力聯防阻詐及AI服務提升效率等，打造守護民眾不動產。

汪禮國指出，地政局與社會局及警察局合作，由社會局提供獨居長者清冊，建立跨機關預警網絡，對獨居長者建立標註預警機制，視需求由社福資源介入關懷，當長者需要辦理

不動產移轉或私人設定登記時，地政人員會主動關懷提問，若發現異常立即啟動警方及社福單位介入，防範長者受騙或產權遭不當移轉。

汪禮國也說，除對高齡者建立標註預警機制，另新北市地籍異動即時通申辦案件量居六都之冠，去年起推動「多問一句，守住一個家」私人不動產設定全面關懷提問機制，並攜手檢警、稅務、銀行、地政士公會、房仲業者架構不動產安全防護網，透過跨機關、跨領域緊密合作，成功攔阻23起詐騙案件，保護民眾資產達1億2千萬元。

此外，地政局也深化AI技術運用提升服務品質與效率，達到資訊透明、不動產交易更有保障的目的。今年4月更進導入全國首創的AI人工智慧櫃台，在各地所提供地政諮詢、智慧引導及雙向翻譯，上線一個多月已超過千人使用人次。

新北市長侯友宜表示，新北市主動關懷獨居長者建立預警機制及推出的地籍異動即時通是公平正義的起點，土地房產是民眾努力辛苦一輩子的資產，不該讓不法份子有機可趁，多一分關懷就替市民多守護一個家庭。侯友宜更稱行政院有打詐國家隊應頒獎給地政局，也應鼓勵更縣市也提供此項服務。

新北市府今舉行市政會議。記者林媛玲／攝影
新北市府今舉行市政會議。記者林媛玲／攝影

社會局 新北

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