新北環快三重路段5至7日夜間道路銑鋪 請用路人配合改道

新北市政府養工處為提升三重區新北環河快速道路（成功路至中興橋匝道雙向汽車道及成功路匝道）鋪面品質，將於5至7日連續3天利用夜間施工，期間封閉部分汽車道及匝道，請用路人配合現場人員指揮通行，或提前改道避開施工路段。

銑鋪工程採夜間離峰時段施工，降低對交通影響：