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新北環快三重路段5至7日夜間道路銑鋪 請用路人配合改道

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
新北環河快速道路(三重區成功路至中興橋匝道汽車道雙向及成功路匝道)將於6月5日至7日夜間辦理路面銑鋪工程，提升行車舒適度。圖／新北市養工處提供
新北環河快速道路(三重區成功路至中興橋匝道汽車道雙向及成功路匝道)將於6月5日至7日夜間辦理路面銑鋪工程，提升行車舒適度。圖／新北市養工處提供

新北市政府養工處為提升三重區新北環河快速道路（成功路至中興橋匝道雙向汽車道及成功路匝道）鋪面品質，將於5至7日連續3天利用夜間施工，期間封閉部分汽車道及匝道，請用路人配合現場人員指揮通行，或提前改道避開施工路段。

銑鋪工程採夜間離峰時段施工，降低對交通影響：

第一階段：5日晚上10時至翌日清晨6時，封閉雙向部分汽車道施工。

第二階段：6日晚上10時至翌日清晨6時，封閉雙向部分汽車道，同步封閉往中興橋出口匝道，用路人請改由成功路出口匝道下橋，再由成功路進入中興橋。

第三階段：7日晚上10時至翌日清晨6時止，封閉成功路出入口匝道，往三重方向車輛請改行駛福德南路出口匝道；往板橋方向車輛改由重安街及環河南路入口匝道通行。

新北市養工處將於6月5日至7日夜間辦理新北環河快速道路三重段銑鋪工程，封閉部分汽車道及匝道，提醒用路人提前改道。圖／新北市養工處提供
新北市養工處將於6月5日至7日夜間辦理新北環河快速道路三重段銑鋪工程，封閉部分汽車道及匝道，提醒用路人提前改道。圖／新北市養工處提供

車道 三重 板橋

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