聽新聞
0:00 / 0:00
新北環快三重路段5至7日夜間道路銑鋪 請用路人配合改道
新北市政府養工處為提升三重區新北環河快速道路（成功路至中興橋匝道雙向汽車道及成功路匝道）鋪面品質，將於5至7日連續3天利用夜間施工，期間封閉部分汽車道及匝道，請用路人配合現場人員指揮通行，或提前改道避開施工路段。
銑鋪工程採夜間離峰時段施工，降低對交通影響：
第一階段：5日晚上10時至翌日清晨6時，封閉雙向部分汽車道施工。
第二階段：6日晚上10時至翌日清晨6時，封閉雙向部分汽車道，同步封閉往中興橋出口匝道，用路人請改由成功路出口匝道下橋，再由成功路進入中興橋。
第三階段：7日晚上10時至翌日清晨6時止，封閉成功路出入口匝道，往三重方向車輛請改行駛福德南路出口匝道；往板橋方向車輛改由重安街及環河南路入口匝道通行。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。