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蘆社大橋 引爆蔣萬安、綠議員舌戰

聯合報／ 記者林麗玉林媛玲張策／連線報導
台北市議會昨總質詢，市長蔣萬安針對蘆社大橋議題，與民進黨議員舌戰。記者葉信菉／攝影
台北市議會昨總質詢，市長蔣萬安針對蘆社大橋議題，與民進黨議員舌戰。記者葉信菉／攝影

輝達落腳北士科，國民黨新北市長參選人李四川喊出，若當選蓋蘆社大橋連通社子島與蘆洲，輸送科技人才到輝達；民進黨議員林延鳳昨在議會質疑市長蔣萬安和李四川亂開支票，蘆社大橋蓋好至少十三年，兩屆八年任內也蓋不好，蔣萬安反擊「如果議員反對，就在這邊說不要蓋」雙方激烈舌戰。

林延鳳指出，雙北針對蘆社大橋開過兩次會，一是二○二四年九月十日，這次北市地政局提到二○二八年才會啟動第一期公共工程等；今年四月廿日的會議紀錄，新北城鄉局也點出新北果菜市場三重搬到蘆洲未定案。

林延鳳說，光列蘆社大橋時程，都市計畫核定、地方討論至少三年；規畫、設計、細部設計、發包又要抓二至三年；實際工期五年，蓋好預計就要到二○三九年，直指吹牛、騙票。

「本來對的事情，就是要加速，也是市民的期待」蔣萬安反問林延鳳「議員覺得不應該蓋嗎？如果認為不要做嗎？就在這邊說不要蓋」。林延鳳反擊「我沒有說不要蓋，是說不能亂開空頭支票」，要求針對「議員說不要蓋？」這句話道歉。

蔣萬安說，他只是講出該做的事情就要做，不然就請議員跟中央說一起來幫忙，議員抹黑沒用，雙北都很清楚，這是對雙北市民有利的建設，一起努力做這件事情。市府一直都由副市長張溫德列管進度，甚至也會透過各種管道，向中央反映加速推動。

李四川競辦質疑，難道民進黨議員跟民進黨新北市長參選人蘇巧慧都反對興建蘆社大橋？請民進黨以民生優先，別成為阻礙雙北交通轉型、犧牲市民福祉的絆腳石。

蔣萬安 議員 林延鳳 北士科 社子島 輝達

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